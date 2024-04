Geek+ wird zum dritten Mal mit dem RBR-Innovationspreis ausgezeichnet und zählt zu den weltweit führenden Innovatoren im Bereich Robotertechnik

SAN DIEGO, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, der weltweit führende Anbieter von mobilen Roboter- und intelligenten Logistiklösungen, hat einen RBR50 Innovation Award gewonnen, der jährlich von der Robot Business Review verliehen wird, um Innovationen in der mobilen Robotertechnik zu würdigen. Geekplus hat seine dritte RBR50-Auszeichnung für die Aktualisierung des PopPick-Systems erhalten, einer Erweiterung seiner Shelf-to-Person-Vorzeigelösung.

Die modulare Shelf-to-Person-Lösung von Geekplus optimiert die Lagerabläufe durch den Einsatz von mobilen Robotern zum Transportieren von Regalen. Shelf-to-Person handhabt Waren aller Größen und macht Investitionen in die Infrastruktur überflüssig. Dadurch wird sie zur flexibelsten Antwort auf die Herausforderungen der Auftragsabwicklung.

Jede PopPick-Station besteht aus zwei Entnahmearmen und vier Bereitstellungsplätzen. Den Kommissionierern werden mehrere 60-Behälter-Regale auf einmal präsentiert, was zu einem unübertroffenen Durchsatz führt.

„Wegen des Bedarfs an einem höheren Durchsatz und mehr Effizienz haben wir eine hohe Nachfrage nach PopPick im Einzelhandel und im E-Commerce festgestellt. Diese hohe Nachfrage hat zu zahlreichen Projekten rund um den Globus geführt, darunter auch große Einsätze bei UPS Supply Chain Solutions in den Vereinigten Staaten", so Lit Fung, Geschäftsführer bei Geekplus. „Die Anerkennung der Robot Business Review für unsere Fortschritte bei der Shelf-to-Person PopPick-Lösung ist eine willkommene Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Geekplus hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden eine Reihe zuverlässiger und innovativer Lösungen für die Auftragsabwicklung anzubieten, die ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht werden. Die Kunden verlassen sich auf das Shelf-to-Person-System, weil es kosteneffizient und einfach zu bedienen ist und schnell und ohne feste Infrastruktur eingeführt werden kann.

„Die unglaubliche Arbeit der diesjährigen RBR50-Preisträger repräsentiert den neuesten Stand der Robotik und legt die Messlatte für die Branche höher", so Steve Crowe, leitender Redakteur für Robotik bei WTWH Media. „Wir freuen uns darauf, alle Innovatoren auf der ersten RBR50-Gala während des Robotics Summit & Expo zu feiern. Herzlichen Glückwunsch zum RBR50."

Informationen zu Geekplus Geekplus ist ein weltweit führender Anbieter von mobilen Robotertechnologien. Wir entwickeln innovative Robotiklösungen für die Auftragsabwicklung. Mehr als 1.000 weltweit führende Unternehmen der Branche nutzen unsere Lösungen, um eine flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung für Lager und Lieferkettenmanagement zu realisieren. Geekplus wurde 2015 gegründet und hat über 1.500 Mitarbeiter sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea, Festlandchina sowie in der Sonderverwaltungszone Hongkong und Singapur.

Informationen zum RBR50

Seit mehr als 10 Jahren werden mit den RBR50 Robotics Innovation Awards die innovativsten und einflussreichsten Unternehmen der Robotikbranche ausgezeichnet. Alle Gewinner des RBR50-Robotik-Innovationspreises 2024 werden auf dem Robotics Summit & Expo gefeiert, der am 1. und 2. Mai in Boston stattfindet. Karten für die RBR50-Eröffnungsgala können bei der Anmeldung zum Robotics Summit erworben werden.

