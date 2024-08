A Huasun Energy apresentará seus produtos solares HJT de última geração das séries G12 e G12R na Intersolar South America e na Intersolar Mexico 2024

XUANCHENG, China, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Huasun Energy, líder mundial em tecnologia solar de heterojunção (HJT) à base de silício tipo-n, está pronta para marcar presença na América Latina, participando da Intersolar South America, de 27 a 29 de agosto, e da Intersolar Mexico, de 3 a 5 de setembro de 2024. A empresa apresentará os mais recentes avanços em sua tecnologia e em sua linha de produtos, incluindo wafers, células e módulos HJT de ultra-alta eficiência.

Para destacar suas inovações de ponta, a Huasun Energy exibirá suas novas séries Everest G12R retangular, e Himalaya G12-132, desenvolvidas para atender as necessidades de todos os sistemas fotovoltaicos. Essas séries representam o que há de mais avançado em design de wafers e células HJT, integrando perfeitamente a tecnologia de barramento zero (0BB) com os módulos HJT. Os visitantes poderão observar de perto as incríveis inovações desses módulos de última geração, que apresentam impressionantes recordes de eficiência para célula, de 26,41% e 26,5%, respectivamente, em produção em massa.

O clima tropical do Brasil, que oferece mais de 3.000 horas de sol anualmente e cerca de 1.700 kWh/㎡ de radiação solar, faz do país um local perfeito para o desenvolvimento de tecnologias fotovoltaicas. Projetados para otimizar o desempenho em altas temperaturas típicas da América Latina, os módulos HJT da Huasun Energy oferecem uma redução de cerca de 1,77% na perda de potência e um aumento de 3,65% na produção de energia a 65 ℃ em comparação com módulos TOPCon do mesmo tamanho, com base em simulações para cenários desérticos.

"O mercado LATAM é crucial para a Huasun Energy, que está dedicando seus esforços para fornecer produtos HJT de alta eficiência para uma ampla variedade de projetos solares residenciais, comerciais e de grande porte. Estamos entusiasmados em expandir nossa presença na região, formando parcerias estratégicas com stakeholders locais para oferecer um valor excepcional aos nossos clientes em toda a América Latina," declarou David Tsaava, Diretor Regional de Vendas da Huasun.

Huasun Energy HJT Latin America Tour 2024

27 a 29 de agosto na Intersolar South America 2024

Estande n.º W1.61, Expo Center Norte, São Paulo, Brasil

3 a 5 de setembro na Intersolar Mexico 2024

Estande n.º 426-I, Centro Citibanamex, Cidade do México, México

Sobre a Huasun Energy

Reconhecida como líder no setor de tecnologia solar de heterojunção (HJT), a Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) é especializada em P&D e fabricação em larga escala de wafers, células e módulos solares HJT de ultra-alta eficiência com base em silício tipo-n. Com uma capacidade de 20 GW para produtos HJT, a Huasun é o maior fabricante mundial dessa tecnologia. A empresa já forneceu 6 GW de produtos HJT para mais de 40 países ao redor do mundo.

Site: www.huasunsolar.com

E-mail: [email protected]

Siga "Huasun HJT" no LinkedIn para mais atualizações sobre heterojunção.

