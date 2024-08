A INCIT anuncia um parceria estratégica global com o SENAI para impulsionar a transformação industrial no Brasil

RIO DE JANEIRO e SINGAPURA, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A INCIT - International Centre for Industrial Transformation (Centro Internacional de Transformação Industrial) tem o orgulho de anunciar uma parceria estratégica com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para apoiar a transformação da indústria brasileira de manufatura.

Desde maio, o SENAI avançou com a adoção do Índice de Prontidão da Indústria Inteligente (SIRI) para o Brasil Mais Produtivo, o programa mais abrangente de apoio à produtividade empresarial e à transformação digital no Brasil. A Avaliação SIRI será o primeiro passo da parceria de consultoria em transformação digital do SENAI com o INCIT. Avaliadores SIRI certificados apoiarão 1.200 empresas de manufatura na região conduzindo avaliações para descobrir brechas e oportunidades de desenvolvimento.

A avaliação pontuará a prontidão geral de cada empresa para a indústria 4.0 e por fim destacar as áreas para investimento em soluções digitais. Os resultados dessas avaliações são informações cruciais que serão utilizadas para combinar os fabricantes com os fornecedores de tecnologias digitais mais adequados.

O Sr. Raimund Klein, fundador e CEO da INCIT, disse: "Estamos encantados e empolgados em fazer parceria com o SENAI para apresentar o SIRI ao Brasil, representando sua estreia em seu primeiro país da América Latina. Isso está de acordo com a iniciativa brasileira, o programa Brasil Mais Produtivo, que promove a aprendizagem e a aplicação contínua do novo ambiente digital pelas empresas."

O programa Brasil Mais Produtivo é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com um investimento de mais de R$ 2 bilhões, o programa afetará 200.000 empresas até 2027 com uma gama de serviços que incluem treinamento profissional e consultoria.

O diretor do SENAI, Gustavo Leal, reconhece a relevância da parceria para o sucesso do programa. "Essa aliança estratégica nos move em direção a um futuro onde mais de mil fabricantes brasileiros darão um salto para a era digital. Estamos comprometidos com esse passo importante em promover um setor que seja mais inteligente, eficiente e pronto para os desafios do amanhã".

Para mais informações sobre INCIT ou SIRI, visite: https://incit.org/

