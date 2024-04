A incspaces da marca Inc & Co anuncia investimento de € 1,5 milhão no escritório de Barcelona com planos de expansão europeia e pivô internacional

A incspaces, líder em fornecer espaços de trabalho flexíveis, que faz parte do Inc & Co Group, anunciou planos de expansão mundial, que verão novos locais nos principais mercados da Europa, EUA, Oriente Médio e Ásia.

A decisão de reorientar os esforços da empresa em novos mercados é fundamental, dado que o mercado de escritórios flexíveis do Reino Unido ficou saturado de fornecedores com espaços de escritório nos últimos anos.

LONDRES, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Novos locais em Barcelona e Dublin deverão ser inaugurados neste trimestre, sendo que este último será inaugurado no próximo mês, tendo já 95% de ocupação pré-locada. Ambos os edifícios se tornarão os primeiros de muitos localizados fora do Reino Unido, o quer reforça a presença da incspaces nos principais mercados europeus.

Jack Mason, Diretor Executivo do Inc & Co Group, acrescentou: "Estamos investindo € 1,5 milhões em nossos dois novos edifícios europeus, o que é o início de um realinhamento estratégico para incspaces, posicionando a empresa para capitalizar novas oportunidades e estabelecer uma forte presença internacional. Estamos dedicados a apoiar o crescimento e o sucesso de nossos clientes através de ambientes de trabalho flexíveis e de alta qualidade, onde quer que os negócios os levem."

Como parte da expansão mundial da incspaces, também foi tomada a decisão de revitalizar sua equipe de liderança, trazendo a bordo executivos com ampla experiência internacional para impulsionar o crescimento e garantir uma transição perfeita para estes novos mercados. Novos anúncios serão feitos nos próximos meses.

A expansão para mercados adicionais fará com que a incspaces não renove suas locações em Londres que estão prestes a ser renovadas e, em vez disto, reoriente seus esforços em locais adicionais em Bangkok e Amsterdã, que já estão em discussões avançadas. Os novos dois locais irão receber benefícios de um investimento de € 1,5 milhões na adaptação antes do lançamento.

A incspaces também lançou recentemente o Infinity Office no Reino Unido, destinado a startups e empreendedores que não desejam o compromisso de um espaço de escritório, mas desejam aparecer casualmente, redirecionar correspondências e conhecer ou participar de eventos. O novo serviço foi lançado em abril e já despertou enorme interesse por parte de startups em Manchester.

A incspaces é um fornecedor internacional de escritórios com unidades no Reino Unido, Espanha e Irlanda. Com foco em espaços exclusivos, colaborativos e neutros em carbono, oferecem uma combinação de escritórios flexíveis e dedicados, espaços de trabalho conjunto e de eventos, os quais inspiram empreendedores e proprietários de empresas a executar seus melhores trabalhos.

