Inc & Co 旗下品牌 incspaces 宣佈對巴塞隆拿辦事處投資 150 萬歐元，實施歐洲擴張計劃和全球支點計劃
29 4月, 2024, 09:24 CST
Inc & Co Group 旗下領先的靈活辦公空間服務提供商 incspaces 宣佈了若干全球擴張計劃，將在歐洲、美國、中東及亞洲的主要市場設立新的辦公地點。
鑑於近年來英國彈性辦公空間市場已趨於飽和，該公司決定將工作重點轉向新市場，這一轉型至關重要。
倫敦2024年4月29日 /美通社/ -- 位於巴塞隆拿和都柏林的新址將於本季度開業，其中都柏林新址將於下個月開業，目前預租出租率已達 95%。這兩棟建築將成為英國以外地區的首批辦公大樓，從而加強 incspaces 在歐洲主要市場的佈局。
Inc & Co Group 行政總裁 Jack Mason 補充道：「我們為兩座新的歐洲建築投資了 150 萬歐元，這是 incspaces 策略調整的開始，令公司能夠抓住新機遇，在國際上建立強大的影響力。我們致力於為客戶提供靈活優質的工作環境，不論他們的業務發展到哪裡，我們都將為他們的成長和成功提供支援。」
作為 incspaces 全球擴張的一部分，公司還決定重振其領導團隊，引進具有豐富國際專業知識的高管，從而推動成長並確保向這些新市場的順利過渡。未來幾個月還將發佈更多公告。
在擴闊新市場的過程中，incspaces 將不再續簽即將到期的倫敦租約，而是將工作重心轉移到曼谷和阿姆斯特丹的新址上，目前這兩個新址已進入後期商談階段。這兩個新址在啟動前將獲得 150 萬歐元的裝修投資。
incspaces 最近亦在英國推出了 Infinity Office，主要針對不需要固定辦公空間，但又想隨意造訪、轉發郵件、會面或參加活動的新創公司和企業家。 這項新服務於四月推出，位於曼徹斯特的眾多新創公司已經對它產生了濃厚的興趣。
關於 incspaces
incspaces 是一家全球性的辦公室供應商，在英國、西班牙和愛爾蘭均設有辦公地點。公司專注於獨特、協作、碳中立的空間，提供靈活的專用辦公室、共同工作和活動空間，激發企業家和企業主創造最佳工作狀態。
如欲進一步了解 incspaces，請瀏覽：incspaces.com
SOURCE incspaces
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