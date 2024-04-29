Inc & Co 旗下品牌 incspaces 宣佈對巴塞隆拿辦事處投資 150 萬歐元，實施歐洲擴張計劃和全球支點計劃

Inc & Co Group 旗下領先的靈活辦公空間服務提供商 incspaces 宣佈了若干全球擴張計劃，將在歐洲、美國、中東及亞洲的主要市場設立新的辦公地點。

鑑於近年來英國彈性辦公空間市場已趨於飽和，該公司決定將工作重點轉向新市場，這一轉型至關重要。

倫敦2024年4月29日 /美通社/ -- 位於巴塞隆拿和都柏林的新址將於本季度開業，其中都柏林新址將於下個月開業，目前預租出租率已達 95%。這兩棟建築將成為英國以外地區的首批辦公大樓，從而加強 incspaces 在歐洲主要市場的佈局。

Inc & Co Group 行政總裁 Jack Mason 補充道：「我們為兩座新的歐洲建築投資了 150 萬歐元，這是 incspaces 策略調整的開始，令公司能夠抓住新機遇，在國際上建立強大的影響力。我們致力於為客戶提供靈活優質的工作環境，不論他們的業務發展到哪裡，我們都將為他們的成長和成功提供支援。」