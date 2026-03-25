A INDÚSTRIA BRASILEIRA E SEU POTENCIAL TRILHÃO DE DÓLARES

SÃO PAULO, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Um novo estudo da Mastersenso Industrial Competitiveness aponta as maiores lacunas da competitividade econômica da Indústria Brasileira frente a nações mais e desenvolvidas. Países como o Brasil, com um nível de riqueza em torno de 10 KUSD/percapita, estão associados a fortes atividades primárias e extrativas com menor poder industrial de agregação de valor, enquanto países de forte crescimento e desenvolvidos, almejando riqueza superior a 30 KUSD/percapita, optam pela promoção da educação de excelência, parcerias de acesso a insumos estratégicos e foco na geração de novas tecnologias e novas indústrias, claro sem descuidar das existentes.

Nesse contexto, o Brasil vem há quase duas décadas desprezando o crescimento econômico nacional e ainda permitindo perda de parte de sua base industrial, que originalmente aportou riquezas para desenvolver o setor agroindustrial nacional e que hoje se exaure no pagamento de elevados tributos que impedem sua competitividade e seu potencial de exportação. O Brasil não oferece isonomia competitiva à indústria instalada e tampouco impulsiona novas indústrias de alto valor: nas análises setoriais nacionais e na avaliação trianual comparativa (vide gráfico) são notáveis grandes potenciais de crescimento tanto na indústria de base como na de alto valor, em magnitude que atinge o trilhão de dólares de faturamento adicionado.

A Indústria brasileira carece de uma abordagem sólida com disciplina sistemática para evolução, visando manter seus setores básicos, o que exige um urgente Plano de Isonomia Competitiva. Para desenvolver setores de alto valor necessita de fortes recursos financeiros e inteligência estratégica para implementar um Plano Industrial a Setores de Alto Valor.

A Mastersenso Consultoria Industrial contribui com indústrias e Associações no Brasil e vem elencando em seus sucessivos artigos os inúmeros setores que aderem às megatendências globais de enriquecimento, como os de bioquímica e ciências da vida, indústria espacial e telecomunicações, indústria da mobilidade humana e de cargas, robótica e equipamentos, materiais avançados e sustentáveis, entre outros.

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FONTE Mastersenso Consultoria Industrial