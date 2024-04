A ITC Infotech adquirirá a Blazeclan Technologies Private Limited, empresa especializada em serviços de nuvem, para aumentar seus recursos de várias nuvens e acelerar a jornada de transformação digital dos clientes

A aquisição permitirá que a ITC Infotech crie um ativo estratégico de nuvem com foco no ecossistema de parceiros Hyperscaler para acelerar o crescimento futuro

PARAMUS, Nova Jersey, LONDRES e BANGALORE, Índia, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A ITC Infotech, uma provedora líder global de serviços e soluções de tecnologia, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir 100% das ações da Blazeclan Technologies Private Limited (Blazeclan) – uma empresa de consultoria nascida na nuvem que fornece serviços de nuvem na AWS, Azure e GCP. A aquisição reitera o compromisso da ITC Infotech de ajudar os clientes a conduzir sua jornada de transformação digital e fornecer resultados de negócios construídos sobre a base de sólidos recursos de nuvem.

Com sede em Pune, na Índia, a Blazeclan é uma AWS Premier Partner, Snowflake Elite Partner e líder no fornecimento de soluções de transformação de nuvem para clientes no mundo inteiro, com forte experiência em migração de nuvem, serviços digitais, consultoria de nuvem digital e análise de dados e insights. Aproveitando suas poderosas plataformas, estruturas e aceleradores, a Blazeclan ajuda a impulsionar a adoção sustentável e sob demanda da nuvem para seus clientes. O amplo conjunto de serviços e blocos de construção disruptivos da Blazeclan ajudam a acelerar a transformação digital ao modernizar a infraestrutura com serviços nativos de nuvem e aceleradores de migração. A Blazeclan foi reconhecida como uma Jogadora de Nicho no Quadrante Mágico de 2023 da Gartner® para Serviços de Transformação de TI em Nuvem Pública.

Essa aquisição ampliará as capacidades da ITC Infotech para atender seus clientes em um ambiente de nuvem multi-nuvem e híbrido, com foco no ecossistema de parceiros para acelerar o crescimento futuro. A ITC Infotech propõe-se a alavancar as plataformas e aceleradores construídos pela Blazeclan e o forte grupo de arquitetos certificados para fortalecer suas ofertas de nuvem. Essa movimentação está alinhada com a estratégia da empresa de buscar investimentos de valor agregado focados em soluções lideradas por capacidade, enquanto fortalece as parcerias que formam pilares críticos de crescimento para a ITC Infotech. Com esse acordo, a ITC Infotech pretende aprofundar ainda mais sua presença global por meio de Centros de Competência em Nuvem na Austrália, Cingapura, Malásia e Índia.

Sudip Singh, diretor-executivo e CEO da ITC Infotech, disse: "Em um ecossistema em evolução, as empresas hoje precisam alavancar seus investimentos em nuvem para se manterem à frente da curva e oferecerem maior valor aos seus clientes. Com a aquisição proposta da Blazeclan, acreditamos que estaremos posicionados de forma sólida para intensificar a jornada de transformação digital de nossos clientes. Essa aquisição não só fortalecerá significativamente nossas capacidades, mas nos permitirá progredir de forma escalável no espaço da nuvem, proporcionando acesso a oportunidades-chave para desbloquear um valor comercial maior para nossos clientes."

Varoon Rajani, fundador e CEO da Blazeclan, disse: "Estou emocionado em anunciar o próximo capítulo para a Blazeclan ao nos juntarmos à família ITC Infotech. Nosso compromisso compartilhado com valores centrados nas pessoas, obsessão pelo cliente e excelência global se alinham perfeitamente. Com a rica experiência técnica da ITC Infotech, estamos preparados para elevar nossas capacidades e melhor atender nossos clientes. A experiência da Blazeclan em nuvem e modernização combinada com os pontos fortes da ITC Infotech cria uma fórmula vencedora. Essa parceria promete entusiasmo e crescimento para ambas as organizações, nossos valiosos parceiros, clientes e funcionários dedicados. Juntos, estamos embarcando em uma jornada de inovação, crescimento e soluções empresariais maduras."

Espera-se que essa aquisição seja concluída em 6 a 8 semanas, sujeita às condições habituais de fechamento.

Sobre a ITC Infotech:

A ITC Infotech é uma provedora líder global de serviços e soluções de tecnologia, liderada pela Business and Technology Consulting. A ITC Infotech oferece soluções de negócios amigáveis para ajudar os clientes a terem sucesso e estarem prontos para o futuro, reunindo perfeitamente a experiência digital, fortes alianças específicas do setor e a capacidade única de aproveitar a profunda experiência de domínio das empresas do Grupo ITC. A empresa fornece soluções e serviços de tecnologia para empresas de setores como serviços bancários e financeiros, saúde, manufatura, bens de consumo, viagens e hospitalidade, por meio de uma combinação de modelos de negócios tradicionais e mais novos, como um parceiro sustentável de longo prazo. A ITC Infotech é uma subsidiária integral da ITC Limited, uma das principais empresas do setor privado da Índia e um conglomerado diversificado com negócios que abrangem bens de consumo, hotéis, papelões e embalagens e negócios agrícolas. Para mais informação, acesse: http://www.itcinfotech.com/

Sobre a Blazeclan:

A Blazeclan está entre os principais provedores mundiais de serviços em nuvem, com um histórico de levar as empresas a desbloquear o valor da computação em nuvem. Fundada em 2010, a empresa tem capacitado clientes em todo o mundo com serviços de consultoria em nuvem, migração para a nuvem, DevOps e automação, Big Data e análise, desenvolvimento de aplicativos nativos em nuvem e serviços gerenciados em nuvem.

FONTE ITC Infotech