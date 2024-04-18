ITC Infotech 收購專業雲端服務公司 Blazeclan Technologies Private Limited，增強其多元雲端功能並加速客戶數碼轉型旅程

此次收購將使 ITC Infotech 能夠建立策略性雲端資產，專注於超大規模合作夥伴生態系統，以促進未來的增長

美國新澤西州帕拉默斯、英國倫敦和印度班加羅爾2024年4月19日 /美通社/ -- 全球領先的技術服務和解決方案供應商 ITC Infotech 今天宣佈簽署確定協議收購 Blazeclan Technologies Private Limited（以下簡稱「Blazeclan」）的 100% 股權。 此次收購重申了 ITC Infotech 致力協助客戶指導其數碼轉型旅程，並在強大的雲端功能基礎上提供業務成果。

Blazeclan 總部位於印度浦那（Pune），是 AWS 頂級合作夥伴（AWS Premier Partner）、Snowflake 精英合作夥伴（Snowflake Elite Partner），並為全球客戶提供雲端轉型解決方案的領導者，在雲端移轉、數碼服務、數碼雲端諮詢以及資料分析與洞察方面擁有豐富的專業知識。Blazeclan 利用其強大的平台、架構和加速器，協助客戶推動按需和可持續的雲端採用。Blazeclan 的廣泛服務套件和顛覆性的建構塊透過使用原生雲端服務和移轉加速器將基礎架構現代化，有助於加快數碼轉型。Blazeclan 在 2023 年 Gartner® 公有雲端資訊科技轉型服務魔力像限（Gartner® Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services）中獲認可為利基企業者（Niche Player）。

此次收購將增強 ITC Infotech 在多元雲端和混合雲端環境中為客戶提供服務的能力，並專注於合作夥伴生態系統，以加速未來增長。ITC Infotech 建議利用 Blazeclan 建立的平台和加速器以及強大的認證架構師集區來加強其雲端產品。這項措施與公司的策略一致，旨在追求增值投資，專注於提升能力為導向的解決方案，同時加強合作夥伴關係，這些策略是 ITC Infotech 增長的關鍵支柱。透過這項協議，ITC Infotech 打算透過在澳洲、新加坡、馬來西亞和印度的雲端能力中心進一步加深其全球業務。

ITC Infotech 董事總經理兼行政總裁 Sudip Singh 表示：「在不斷發展的生態系統中，當今企業需要利用其雲端投資來保持領先地位，並為客戶提供更高的價值。隨著建議收購 Blazeclan，我們相信我們將有強大的地位來加速客戶數碼轉型之旅。此次收購不僅將大幅增強我們的能力，而且還將使我們能夠在雲端空間取得可擴展的進展，同時提供存取關鍵機會，為客戶帶來更大的商業價值。」

Blazeclan 創辦人兼行政總裁 Varoon Rajani 表示：「我很高興宣布 Blazeclan 加入 ITC Infotech 家族的下一篇章。我們對以人為中心的價值觀、客戶迷戀和全球卓越的共同承諾無縫地完美融合。憑藉 ITC Infotech 豐富的技術專業知識，我們已準備好提升我們的能力，並為客戶提供更佳服務。Blazeclan 在雲端和現代化方面的專業知識結合了 ITC Infotech 的優勢，創造了一個獲勝的公式。這項合作關係為兩家組織、我們重要的合作夥伴、客戶和敬業員工帶來興奮和成長。我們一起踏上創新、成長和成熟的企業解決方案之旅。」

此次收購預計將在 6 至 8 週內完成，但須遵守慣常收市條件。

關於 ITC Infotech：

ITC Infotech 是一家領先的全球技術服務和解決方案供應商，由商業和技術諮詢領導。ITC Infotech 透過無縫結合數碼專業知識、強大的產業特定聯盟，以及利用 ITC 集團企業的深層領域專業知識的獨特能力，提供商業友好的解決方案，幫助客戶取得成功並為未來作好準備。該公司透過結合傳統和嶄新的商業模式，作為長期可持續合作夥伴，為銀行和金融服務、醫療保健、製造業、消費品、旅遊和酒店等行業提供技術解決方案和服務。ITC Infotech 是 ITC Limited 的全資附屬公司，該公司是印度領先的私營部門公司之一，亦是一家多元化集團，業務涵蓋消費品、酒店、紙板和包裝以及農業業務。欲了解詳情，請瀏覽：http://www.itcinfotech.com/

關於 Blazeclan：

Blazeclan 是全球領先的雲端服務供應商之一，擁有領先企業的歷史，以解鎖雲端計算價值的領先企業。該公司成立於 2010 年，一直為全球客戶提供雲端諮詢服務、雲端移轉、開發營運和自動化、大數據和分析、雲端原生應用程式開發以及雲端託管服務。

SOURCE ITC Infotech