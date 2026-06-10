A L8P8, Inc., apresenta o LOOP8ID antes do prazo final da Lei de Conformidade Eletrônica do ECA Digital do Brasil, apoiando leis de segurança on-line sem coletar dados pessoais

Essa solução de garantia de idade preservadora da privacidade já está disponível para ajudar as plataformas digitais a cumprirem o ECA Digital do Brasil

GLENDALE, Califórnia, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A L8P8, Inc., empresa especializada em identidade com foco na privacidade e criadora do Loop8, um controlador de privacidade sem senha, anunciou hoje o lançamento do Loop8ID Age Shield. Seu produto global de verificação de idade com preservação da privacidade já está disponível para ajudar as plataformas digitais a cumprir os novos requisitos de verificação de idade do Brasil.

O LOOP8ID Age Shield utiliza sinais de idade nativos dos sistemas operacionais Apple iOS e Google Android e está bem-posicionado para ajudar as plataformas que operam no Brasil a cumprir as exigências da ECA Digital (Lei nº 15.211/2025), que entrou em vigor em 17 de março de 2026.

As plataformas que operam no Brasil devem agir agora, antes do prazo final para conformidade da Fase Dois, em novembro de 2026. Entre em contato com a Loop8ID hoje mesmo para solicitar uma demonstração.

O ECA Digital do Brasil exige verificação de idade eficaz e auditável para qualquer produto ou serviço digital destinado ou acessível a crianças e adolescentes. Fundamentalmente, a lei proíbe explicitamente métodos de autodeclaração, como a caixa de seleção comum "Tenho mais de 18 anos", tornando a garantia robusta de idade uma necessidade legal para plataformas, incluindo provedores estrangeiros. O não cumprimento acarreta penalidades severas, incluindo multas de até R$ 50 milhões por infração ou de até 10% da receita da empresa no Brasil.

O Loop8ID Age Shield oferece uma solução de garantia de idade que preserva a privacidade (PPAA) e que aproveita os sinais de idade nativos dos sistemas operacionais Apple iOS e Google Android. Ao contrário dos métodos tradicionais que geralmente exigem a coleta e o armazenamento de dados pessoais confidenciais, o Loop8ID Age Shield transmite apenas um sinal binário adulto/menor para a plataforma confiável. Este projeto apoia a minimização de dados, alinhando-se com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil e a ênfase da ANPD na verificação de privacidade por design.

"O ECA Digital representa um grande avanço para a segurança infantil on-line, e o LOOP8ID Age Shield oferece às plataformas uma solução em conformidade com as normas, que prioriza a privacidade e é altamente resistente à fraude — sem comprometer a experiência do usuário", afirmou Zarik Megerdichian, CEO e fundador da L8P8, Inc.

Como funciona o Loop8ID Age Shield

O Loop8ID Age Shield funciona como uma ponte crítica entre plataformas e usuários, aproveitando os sinais de idade seguros já presentes nos dispositivos Apple e Google. Isso preenche a lacuna entre os principais fornecedores de ecossistemas e o usuário final para facilitar a verificação de idade em tempo real, sem jamais coletar ou armazenar informações de identidade pessoal. Essa abordagem intuitiva remove as barreiras tradicionais da digitalização de documentos de identificação, fornecendo um resultado verificado em menos de um segundo.

Os principais benefícios do Loop8ID Age Shield para o mercado brasileiro incluem:

Suporte à conformidade com o ECA digital: ajuda as plataformas a ir além da caixa de seleção de autodeclaração, agora proibida, e a adotar uma verificação de idade eficaz, auditável e que preserve a privacidade.

ajuda as plataformas a ir além da caixa de seleção de autodeclaração, agora proibida, e a adotar uma verificação de idade eficaz, auditável e que preserve a privacidade. Minimização de Dados : transmite apenas um sinal adulto/menor, para que os documentos de identidade e os dados biométricos não sejam compartilhados com a parte confiável.

: transmite apenas um sinal adulto/menor, para que os documentos de identidade e os dados biométricos não sejam compartilhados com a parte confiável. Experiência do usuário intuitiva : aproveita os fluxos nativos do sistema operacional para agilizar a verificação de idade, evitando a desistência associada ao envio de documentos ou à comparação de selfies, nos casos em que o usuário ou responsável opta por compartilhar o sinal de idade do dispositivo.

: aproveita os fluxos nativos do sistema operacional para agilizar a verificação de idade, evitando a desistência associada ao envio de documentos ou à comparação de selfies, nos casos em que o usuário ou responsável opta por compartilhar o sinal de idade do dispositivo. Segurança robusta : projetada para ser altamente resistente a fraudes por meio de credenciais baseadas em dados biométricos.

: projetada para ser altamente resistente a fraudes por meio de credenciais baseadas em dados biométricos. Alcance Global: opera em plataformas da Apple e Google, permitindo que plataformas dentro e fora do Brasil implantem a camada de sinal de idade sem construir infraestrutura local de verificação de documentos.

A L8P8, Inc. está monitorando ativamente as próximas diretrizes técnicas da ANPD, esperadas para agosto de 2026, e a LOOP8ID está posicionada para se adaptar a quaisquer especificações adicionais para apoiar a conformidade contínua. As plataformas são incentivadas a adotar soluções robustas de garantia de idade agora para mitigar os riscos antes do prazo de conformidade de novembro de 2026 para a Fase Dois e a aplicação formal em janeiro de 2027.

Sobre a L8P8, Inc.

A L8P8, Inc. é uma empresa de tecnologia sediada nos EUA por trás do Controlador de Privacidade sem senha Loop8 e do Loop8ID, dedicada ao desenvolvimento de soluções seguras e que melhoram a privacidade para verificação de identidade digital e idade. O Loop8ID foi criado para suportar qualquer plataforma no iOS ou Android, com a cobertura de conformidade atual focada nos requisitos de verificação de idade, capacitando as empresas a cumprir os mandatos regulamentares, promovendo a confiança e protegendo os dados do usuário.

Contato:

Jennifer Sistilli

[email protected]

www.Loop8ID.com

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FONTE L8P8 Inc.