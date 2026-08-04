A Landis+Gyr reforça sua equipe de liderança sênior para acelerar o crescimento, à medida que os investimentos em redes elétricas nos EUA ganham ritmo.

A líder em tecnologia energética fortalece a liderança executiva e alinha a Inteligência de Rede e a Plataformas Conectadas para ajudar as concessionárias a responder à crescente demanda impulsionada pela IA, pela eletrificação e pela evolução para um sistema de energia cada vez mais distribuído.

CHAM, Suíça, e ALPHARETTA, Geórgia, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), líder global em tecnologia de energia, anunciou hoje duas nomeações executivas e uma evolução de seu modelo operacional, enquanto amplia seu foco no crescente mercado de concessionárias de serviços públicos dos EUA.

Roque Martin ingressou na empresa como vice-presidente sênior da Plataformas Conectadas, e Eugene Mazo ingressou na Landis+Gyr como vice-presidente sênior da Inteligência de Rede.

Roque Martin, Senior Vice President of Connected Platforms at Landis+Gyr Eugene Mazo, Senior Vice President of Grid Intelligence at Landis+Gyr

Juntos, eles liderarão duas unidades de negócios complementares, alinhadas à forma como as concessionárias estão modernizando suas redes de eletricidade e gás.

A Plataformas Conectadas reúne os dispositivos inteligentes, as tecnologias de comunicação e os serviços que constituem a base confiável das operações das concessionárias de serviços públicos. A Inteligência de Rede reúne software, análises, IA e aplicações inteligentes que convertem dados de infraestrutura e operações em insights acionáveis e decisões mais assertivas.

"O nível de investimento e inovação que está ocorrendo em todo o setor de energia dos EUA não tem precedentes nas últimas décadas", disse Peter Mainz, CEO da Landis+Gyr. "Hoje, um novo capítulo sobre o futuro da nossa rede elétrica está sendo escrito, à medida que as concessionárias de energia fazem investimentos históricos na infraestrutura e na inteligência necessárias para impulsionar a IA, a manufatura avançada, o transporte e uma economia cada vez mais eletrificada."

A demanda por eletricidade nos EUA está entrando em um período de crescimento contínuo, após permanecer relativamente estável durante grande parte das últimas duas décadas. Algumas previsões do setor indicam um crescimento da demanda nos EUA próximo a 5% ao ano até 2035. Os data centers (centros de dados) estão se tornando uma das fontes mais significativas de nova demanda por carga elétrica. O Departamento de Energia dos EUA cita pesquisas que estimam que os centros de dados poderão representar até 9% do consumo de eletricidade do país até 2030, impulsionados em parte pelo rápido desenvolvimento e adoção da IA (inteligência artificial).

"Para a Landis+Gyr, esta é uma oportunidade de fortalecer décadas de confiança no setor de serviços públicos, ao mesmo tempo em que concentramos esforços e ampliamos os investimentos nas tecnologias de que nossos clientes precisarão no futuro", disse Peter. "O futuro da rede elétrica dependerá tanto da infraestrutura conectada quanto da inteligência necessária para operá-la com maior eficiência. Eugene e Roque trazem a experiência necessária para expandir essas capacidades e ajudar nossos clientes a enfrentar esta próxima era com confiança."

Liderança para a próxima era da energia inteligente

Mais recentemente, Roque atuou como diretor-executivo da Aras e, anteriormente, ocupou cargos de liderança executiva na PTC e na IBM. Ele tem vasta experiência em liderar organizações globais de tecnologia e software empresarial em períodos de crescimento e transformação, mantendo sempre o foco nos clientes. Como vice-presidente sênior da Plataformas Conectadas, Roque liderará os dispositivos inteligentes, as tecnologias de comunicação e os serviços que conectam ativos críticos em redes de eletricidade e gás.

"As empresas de serviços públicos precisam de plataformas seguras e resilientes que atendam às operações atuais e, ao mesmo tempo, estabeleçam a base para as capacidades emergentes do futuro", disse Roque. "A Landis+Gyr conquistou a confiança das empresas de serviços públicos ao longo de mais de um século de atuação no setor. Estamos entusiasmados em ajudar a ampliar esse legado, enquanto nossos clientes preparam suas redes para a próxima geração de demanda e inovação no setor energético."

Ele chega à Landis+Gyr vindo da Acuity Brands, onde atuou como gerente-geral da unidade de negócios Atrius, liderando a estratégia, o crescimento e as operações globais de uma plataforma de software conectado e IoT para espaços inteligentes. Anteriormente, ele foi cofundador e CEO da DGLogik, empresa que expandiu e da qual saiu com sucesso após ser adquirida pela Acuity Brands. Ao longo de sua carreira, Eugene desenvolveu e liderou negócios baseados em software que integram dados, IoT e tecnologias inteligentes para ajudar os clientes a enfrentar desafios operacionais complexos. Como vice-presidente sênior da Inteligência de Rede, Eugene liderará o portfólio de software, análise de dados, IA e aplicações inteligentes da empresa. A empresa tem como foco ajudar as concessionárias de serviços públicos a utilizar dados de infraestrutura conectada para aprimorar a confiabilidade, a resiliência, a segurança, o desempenho operacional e o atendimento ao cliente.

"A oportunidade não é simplesmente conectar mais ativos, mas ajudar as concessionárias de serviços públicos a compreender o que está acontecendo em suas redes e tomar medidas com base nessas informações de forma mais rápida e confiante", disse Eugene. "A Landis+Gyr possui a infraestrutura instalada, os relacionamentos com os clientes e a experiência no setor necessários para transformar dados da rede elétrica em insights operacionais relevantes em escala."

As nomeações de Eugene e Roque fazem parte de um esforço mais amplo para fortalecer a equipe de liderança executiva da Landis+Gyr, à medida que a empresa acelera sua estratégia voltada à energia inteligente e ao crescimento sustentável de longo prazo.

Nos últimos meses, a empresa contratou executivos sêniores nas áreas de marketing, estratégia e recursos humanos para ajudá-la a se posicionar para sua próxima fase de crescimento.

Sheila Dehdashti assumiu o cargo de diretora de pessoas e está liderando a estratégia global de gestão de talentos e transformação organizacional da empresa, ajudando a garantir que a Landis+Gyr continue construindo as capacidades e a cultura necessárias para apoiar suas ambições de longo prazo.

Lisa Magnuson entrou como diretora de marketing e está liderando a estratégia global de marketing, comunicação e marca da empresa, aprimorando a forma como a Landis+Gyr comunica seu valor a clientes, parceiros e investidores.

Carter Shoop entrou como diretor de estratégia e está liderando a estratégia corporativa e as iniciativas estratégicas, ajudando a alinhar as prioridades de longo prazo, os investimentos e a execução da empresa à medida que ela expande sua posição no mercado de energia inteligente.

"Construir o futuro da energia inteligente exige uma liderança excepcional em todas as áreas da empresa", disse Peter. "Juntos, essa equipe de liderança reúne ampla experiência em tecnologia, estratégia, pessoas e liderança de mercado, o que nos ajudará a inovar com mais rapidez, executar com maior foco e gerar ainda mais valor para nossos clientes."

Sobre a Landis+Gyr

A Landis+Gyr é líder global em tecnologia de energia, fornecendo soluções inteligentes que conectam dispositivos, dados e decisões em toda a rede elétrica. Nossa missão é acelerar a evolução do setor energético por meio de inovação com propósito e parcerias baseadas em confiança. Com a confiança de mais de 2.000 empresas de serviços públicos em todas as partes do mundo, transformamos a infraestrutura tradicional em sistemas inteligentes e conectados que oferecem visibilidade e controle da rede em tempo real. Com essas informações, as empresas de serviços públicos de eletricidade, gás e água podem antecipar a demanda, otimizar operações e fornecer serviços de energia mais confiáveis, resilientes, acessíveis, seguros e sustentáveis. Para obter informações adicionais, visite landisgyr.com

FONTE Landis+Gyr Group AG