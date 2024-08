A Netcore Cloud, plataforma de automação de marketing, recebe as pontuações mais altas possíveis em valor, visão e roteiro de e-mail: empresa de pesquisa independente

O relatório observa que "a Netcore Cloud é o único fornecedor avaliado que introduziu uma nova maneira de usar o e-mail — como um hub de transações."

BRASÍLIA, Brasil, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Netcore Cloud, plataforma abrangente de experiência do cliente, foi nomeada Forte Participante no prestigioso Forrester Wave™: Email Marketing Service Providers, do terceiro trimestre de 2024.

De acordo com a Forrester, a Netcore domina a automação de marketing da Ásia-Pacífico com sua interatividade no e-mail, o que permite o envolvimento do cliente, o comércio e a coleta de dados. O relatório afirma que "as ofertas atuais e planejadas da Netcore se concentram em 'reduzir o atrito' para profissionais de marketing e clientes finais. Os clientes de referência elogiaram a Netcore por 'identificar proativamente áreas para inovar'".

A Forrester Wave™ avalia e destaca Líderes, Fortes Participantes, Concorrentes e Desafiadores. Por meio de uma avaliação de 22 critérios de provedores de serviços de marketing por e-mail, a Forrester identificou, pesquisou, analisou e pontuou os fornecedores mais expressivos. Você pode acessar o relatório completo aqui.

Abithab Bhaskar, CEO de Negócios Internacionais da Netcore Cloud, disse: "Ser reconhecido como um Forte Participante na Forrester Wave™ valida nossos esforços contínuos para inovar e elevar o e-mail de marketing como um impulsionador importante de receita. Isto, juntamente com a nossa liderança no Gartner® Magic Quadrant™ e The Forrester Wave™: Commerce Search and Product Discovery, no terceiro trimestre de 2023, demonstra o nosso compromisso em fornecer soluções abrangentes que melhoram as experiências dos clientes para as marcas de comércio."

Os depoimentos dos clientes destacam os benefícios tangíveis da abordagem inovadora da Netcore:

Phooto: "Com a Netcore, conseguimos melhorar as taxas de abertura em 7% e alcançar cerca de 36X o ROI."

Woodland: "As soluções inovadoras da Netcore Cloud, particularmente a segmentação avançada e a personalização de e-mail, transformaram a nossa geração de leads e o envolvimento do cliente."

Experian: "Nossa parceria com a Netcore aumentou nossos downloads de relatórios de crédito em quase o dobro."

A Netcore foi anteriormente nomeada líder no 2024 Gartner® Magic Quadrant for Search and Product Discovery e The Forrester Wave™: Commerce Search and Product Discovery, no terceiro trimestre de 2023. A abordagem inovadora de marketing da Netcore levou muitas marcas no Brasil ao sucesso, incluindo Amaro, JobInt e Pantys.

Sobre a Netcore Cloud

A Netcore Cloud, líder global em tecnologia de marketing, capacita os profissionais de marketing com seu abrangente Customer Engagement e Experience Suite para criar experiências omnicanal personalizadas. Utilizando a IA para integrar os dados dos clientes, a Netcore permite segmentações direcionadas e interações digitais significativas. Com a confiança de mais de 6.500 marcas em setores como comércio eletrônico, varejo, serviços bancários e financeiros, mídia e entretenimento e viagens, seus principais clientes incluem Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut e Crocs.

