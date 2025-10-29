A Noite em que a música tocou o Universo

Associação Dakila Pesquisas lança as cantoras MariMel e inicia uma turnê que vai levar ao mundo canções capazes de despertar a consciência e inspirar uma nova vibração de amor e equilíbrio

CORGUINHO, Brasil, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- No início de outubro, a Associação Dakila apresentou oficialmente as gêmeas Mariana e Melina Azevedo Prado, conhecidas como MariMel, duas jovens cantoras de apenas 14 anos que surpreenderam o público com talento, sensibilidade e presença de palco. O evento, realizado no Recanto de Havalon, marcou o lançamento artístico das irmãs e o início de uma nova fase nos projetos culturais da instituição.

Mari e Mel cresceram envolvidas pelo conhecimento de Dakila. Desde pequenas ouviram sobre energia, consciência e amor. Agora, tornam-se as intérpretes de um trabalho que une ciência, arte, emoção e propósito, levando ao público uma forma de expressão que valoriza o sentimento, a harmonia e o poder da música.

A apresentação emocionou os presentes, que acompanharam atentos cada canção. No palco, Mari e Mel encantaram com interpretações que uniram técnica e emoção em músicas que falam sobre coragem, amor e esperança. Cada performance revelou o cuidado e a dedicação das jovens, que transmitiram ao público uma sensação de leveza, inspiração e harmonia.

O presidente da Associação Dakila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira, abriu o evento ressaltando a importância da arte como meio de renovação e expressão da alma. Segundo ele, MariMel representam a força da juventude e o poder da música em despertar sentimentos positivos. "Elas têm um dom raro e uma pureza artística que tocam o coração de quem as ouve. Queremos que sigam livres, criando com autenticidade", afirmou.

As gêmeas foram preparadas pelo Estúdio Vozes, que trabalhou a afinação e harmonia das meninas, destacando o timbre diferenciado que as torna únicas. As músicas interpretadas pelas irmãs combinam intensidade e doçura, demonstrando maturidade artística e um profundo senso de conexão com o público. A forma como conduzem cada melodia mostra que o canto delas vai além da técnica, sendo uma expressão natural de sentimento e sensibilidade. Suas vozes possuem uma vibração especial, capaz de elevar a energia, renovar o ânimo e inspirar quem escuta.

Para Dakila, o lançamento de MariMel é parte de um projeto que busca promover a arte como instrumento de consciência e elevação. A instituição acredita que a música tem o poder de influenciar positivamente a energia do ambiente e das pessoas, despertando emoções construtivas e fortalecendo laços humanos. Quando vivida com verdade e intenção, a arte é capaz de transformar a vibração coletiva, unindo corações e espalhando harmonia pelo mundo.

Com uma turnê nacional prevista até março do próximo ano, MariMel levarão suas canções a diferentes regiões do país. A noite de estreia em Havalon ficará marcada pela emoção e pela certeza de que MariMel representam uma nova geração da música brasileira, uma geração que canta com verdade, sentimento e propósito.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808409/Meninas_recorte.jpg

FONTE Associação Dakila Pesquisas