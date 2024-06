A Nova Geração dos Tablets Getac F110 e K120 Oferecem Novos Níveis de Desempenho, Eficiência e Confiabilidade para Profissionais de Campo

Os novos tablets completamente robustos e versáteis proporcionam soluções informáticas integradas para atingir os objetivos de transformação digital em diferentes indústrias

Resumo das notícias:

A nova geração do F110 baseia-se no seu premiado antecessor, oferecendo melhor desempenho, confiabilidade e eficiência energética no campo.

Os novos dispositivos totalmente robustos são projetados para profissionais em setores como defesa, serviços públicos, manufatura e petróleo & gás, que necessitam de soluções digitais confiáveis em uma ampla gama de ambientes operacionais.

As principais características do F110 e K120 incluem um processador Intel® Core™ de 13ª geração i5/i7 aprimorado, tela ultrabrilhante de 1.200 nits, tecnologia Wi-Fi 6E AX211 e módulo opcional 4G ou 5G Sub-6 usando tecnologia eSIM.

TAIPEI, Taiwan, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje a Getac lançou a nova geração dos tablets F110 e K120, que combinam uma confiabilidade completamente robusta com uma série de melhorias potentes para um desempenho e eficiência excepcionais no campo.

O modelo emblemático Getac F110 tem estado na vanguarda do mercado de tablets robustos graças ao seu design inovador, tornando-o incrivelmente popular entre os clientes de múltiplos setores e indústrias. O novo F110 baseia-se neste legado, oferecendo maior potência de processamento, brilho e conectividade, junto com uma excelente eficiência energética, para um desempenho completo durante uma jornada em uma variedade de ambientes de trabalho desafiadores tanto internos quanto externos.

Potente e versátilAcerca de Getac

As características principais do tablet F110 de 11,6 polegadas incluem um processador Intel® Core™ de 13ª geração i5/i7 melhorado, com gráficos Intel® UHD que oferecem novos níveis de velocidade de processamento e desempenho gráfico. O K120 de 12,5 polegadas apresenta um potente processador Intel® i5/i7® com gráficos integrados Iris® Xe.

Além disso, ambos os dispositivos oferecem uma tela LumiBond ultra-brilhante de 1.200 nits, com modos multitoque (toque, luva, caneta e digitalizador opcional) para uma produtividade otimizada em condições climáticas que vão desde sol pleno até chuva e neve.

Para máxima mobilidade e produtividade, o F110 e o K120 podem ser usados com uma ampla gama de acessórios Getac, incluindo teclado destacável, alça de transporte rígida e suportes seguros para veículos.

Opções de conectividade excepcionais

A comunicação remota rápida e confiável é uma parte crítica das operações de campo em indústrias como defesa e produção/exploração de petróleo e gás, por isso tanto o tablet F110 quanto o K120 oferecem uma ampla gama de opções de conectividade excepcionais como padrão. Estas incluem Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax e Bluetooth 5.3, permitindo ao pessoal comunicar-se rapidamente com colegas e compartilhar dados conforme necessário. A conectividade pode ser ainda mais aprimorada com módulos opcionais 4G LTE e 5G Sub-6 (design de SIM duplo que inclui um SIM físico e um eSIM), enquanto uma câmera web de 5MP fornece imagens claras e detalhadas durante chamadas de vídeo e atividades de orientação remota.

Além disso, a inclusão de duas portas Thunderbolt™ 4 Tipo-C para o tablet K120 e slot para cartão SIM dual (Micro-SIM, 3FF e e-SIM) como padrão expande as capacidades de ponta a ponta, enquanto um SSD removível pelo usuário fornece uma maneira segura e flexível de gerenciar dados em movimento.

Melhoria na eficiência energética e confiabilidade em campo

Os profissionais de campo em indústrias como utilidades e manufatura precisam de dispositivos digitais nos quais possam confiar durante o turno completo, mesmo quando o acesso a pontos de energia ou instalações de recarga é limitado. A nova geração do F110 conta com memória DDR5 (até 32GB), que oferece velocidades base mais altas e menor consumo de energia que as gerações anteriores, tornando-o ideal para operações de turno completo. Suas baterias intercambiáveis a quente e fáceis de usar também podem ser substituídas facilmente em campo, se necessário. Se for necessário ainda mais tempo de operação entre cargas, o F110 é compatível com as baterias opcionais de alta capacidade Li-ion da Getac.

Ambos os dispositivos, o F110 e o K120, também possuem uma robustez confiável. A certificação MIL-STD-810H, IP66 e uma classificação de queda operacional de 6 pés os tornam ideais para operações em ambientes de trabalho desafiadores onde o risco de choques acidentais, quedas e derramamentos é muito maior.

"À medida que mais indústrias robustas adotam a transformação digital, um número crescente de organizações precisa de dispositivos que possam usar para substituir os processos tradicionais de papel e caneta em campo, no chão de fábrica, em instalações remotas e em todos os lugares", diz James Hwang, Presidente da Getac Technology Corporation. "A próxima geração de tablets totalmente robustos F110 e K120 conta com novos recursos e melhorias que ajudam os profissionais de campo a fazer seu trabalho na primeira vez, mesmo quando enfrentam condições e locais adversos".

A nova geração do F110 já está disponível e o K120 estará disponível em julho. Para obter mais informações, visite www.getac.com

Getac Technology Corporation é um líder global em tecnologia móvel robusta e soluções de vídeo inteligente, incluindo laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo no carro, gestão de evidências digitais e soluções de análise de vídeo empresarial. As soluções e serviços da Getac são projetados para habilitar experiências extraordinárias para trabalhadores de linha de frente em ambientes desafiadores. Hoje, a Getac atende clientes em mais de 100 países que abrangem defesa, segurança pública, ambulâncias, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, manufatura, transporte e logística. Para obter mais informações, visite: http://www.getac.com. Participe no blog da indústria da Getac ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou seus afiliados. Outras marcas ou marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos. ©2024 Getac Technology Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448668/Getac_F110_Scenario_Utilties_240620.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448669/Getac_K120_Scenario_240529.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/4783919/Getac_Logo.jpg

FONTE Getac