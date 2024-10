A Olympus Latin America anuncia lançamento do processador de ultrassom EU-ME3 no México e no Chile

O processador de ultrassom oferece imagens de alta resolução para ultrassom endoscópico

MIAMI, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Olympus Latin America anunciou hoje o lançamento do processador de ultrassom endoscópico EU-ME3 no México e no Chile. A Olympus destacou o EU-ME3 na reunião anual deste ano da Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y Colegio de Profesionistas, realizada em Acapulco, México.

O processador de ultrassom EU-ME3 tem aplicações gastrointestinais e respiratórias, apoiando o diagnóstico e o tratamento mais precisos de doenças hepatobiliares-pancreáticas e pulmonares. A tecnologia de imagem de ultrassonografia endoscópica (EUS) suporta o diagnóstico de lesões no pâncreas e ductos biliares ou lesões localizadas profundamente no corpo e não visíveis com endoscópios gastrointestinais. A USE permite um exame detalhado da pancreatite, câncer de pâncreas e o diagnóstico de câncer no estômago e no esôfago.

A ultrassonografia endoscópica também desempenha um papel fundamental na facilitação da visualização da aspiração transbrônquica por agulha guiada por ultrassom endobrônquico (EBUS-TBNA) para o diagnóstico e estadiamento minimamente invasivo do câncer de pulmão.

"Nosso foco em melhorar os resultados dos pacientes leva a Olympus a fornecer aos médicos as ferramentas para ajudá-los a elevar o padrão de atendimento", disse Jose Gaston, presidente da Olympus Latin America Division. "Soluções avançadas como o processador de ultrassom EU-ME3 ajudam a melhorar uma variedade de procedimentos e a apoiar diagnósticos mais confiáveis."

Comparado ao seu antecessor, o EU-ME3 apresenta quantificação de onda de cisalhamento, que ajuda os médicos a diagnosticar com mais precisão a pancreatite e a malignidade do câncer de pâncreas, fornecendo informações quantitativas sobre a rigidez do tumor e lesões inflamatórias.

Os benefícios do EU-ME3 incluem:

Um design compacto que pode ser facilmente integrado a uma sala de procedimentos

Um teclado retroiluminado projetado com trackpad e superfície plana para facilitar a limpeza

Uma interface que permite aos médicos a opção de personalizar as configurações do usuário de acordo com as necessidades de sua especialidade

Opções de atualização de software.

A detecção e o diagnóstico são importantes, dado o aumento de novos diagnósticos de câncer projetados em todo o mundo até 2050. A Organização Mundial da Saúde prevê mais de 35 milhões de novos casos totais de câncer em 2050, acima dos 20 milhões de casos estimados em 2022.1

A American Cancer Society relata 511.000 novos casos de câncer de pâncreas globalmente em 2022, juntamente com 467.000 mortes. O câncer de pâncreas é a sexta principal causa de mortes por câncer e responsável por quase 5% das mortes por câncer em todo o mundo. O câncer de pulmão, por sua vez, foi o câncer mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de mortes por câncer em todo o mundo em 2022, com mais de 2,5 milhões de novos casos e 1,8 milhão de mortes.2

