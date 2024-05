A pesquisa encomendada pela Getac destaca o papel da tecnologia robusta em Transformação de operações industriais

TAIPEI, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Getac Technology Corporation, fabricante líder de tecnologia robusta, anunciou os resultados do relatório InfoBrief da IDC, patrocinado pela Getac, intitulado "Redefinindo o custo total de propriedade: tecnologias robustas para capacitar a operação industrial", em abril de 2024. Os resultados revelaram que os dispositivos robustos aumentam a competitividade das organizações industriais ao simplificar as operações.

Encomendado pela Getac, o IDC InfoBrief obteve informações de 990 tomadores de decisões de TI e descobriu que os dispositivos robustos oferecem vantagens em vários setores, incluindo serviços públicos, transporte e logística, petróleo e gás, manufatura industrial e recursos naturais. O estudo global revela dados de seis regiões geográficas: América do Norte, Europa, Oriente Médio e África, China, Ásia (excluindo a China) e América Latina.

A versatilidade dos dispositivos robustos ajuda as organizações a melhorar as operações cotidianas, aumentando a produtividade dos funcionários, minimizando o tempo de inatividade do equipamento e permitindo que componentes individuais sejam atualizados sem a necessidade de substituir o dispositivo inteiro.

Outras descobertas da pesquisa sobre os benefícios da tecnologia robusta incluem o seguinte:

Menor custo total de propriedade (TCO): dispositivos robustos reduzem o custo total de propriedade ao longo do tempo: as organizações relataram uma redução no TCO de 10 a 20% para tablets e dispositivos móveis e de 20 a 30% para PCs e laptops.

dispositivos robustos reduzem o custo total de propriedade ao longo do tempo: as organizações relataram uma redução no TCO de 10 a 20% para tablets e dispositivos móveis e de 20 a 30% para PCs e laptops. Sustentabilidade aprimorada: 43% das organizações afirmam que os dispositivos robustos com sensores avançados e recursos de conectividade ajudam a coletar dados sobre as operações, permitindo decisões mais informadas sobre o consumo de energia e iniciativas de redução de resíduos.

43% das organizações afirmam que os dispositivos robustos com sensores avançados e recursos de conectividade ajudam a coletar dados sobre as operações, permitindo decisões mais informadas sobre o consumo de energia e iniciativas de redução de resíduos. Processos automatizados: 37% das organizações afirmam que os dispositivos robustos ajudam a automatizar determinados processos, reduzindo a necessidade de trabalho manual.

O relatório também destacou os critérios dos clientes para a seleção de fornecedores de soluções robustas, incluindo a capacidade de personalizar a solução, a relação custo-benefício dos serviços prestados e a variedade de dispositivos e soluções oferecidos.

"Os resultados da pesquisa mostram que os dispositivos robustos estão desempenhando um papel transformador nas operações industriais, melhorando o custo total de propriedade e a produtividade e impulsionando a sustentabilidade", disse Jerry Huang, vice-presidente de Desenvolvimento de Mercado Global da Getac. "Esses resultados reafirmam nosso compromisso de fornecer soluções que redefinem os padrões da indústria em um mundo cada vez mais robusto."

A adoção de dispositivos robustos na América Latina trouxe vantagens para as empresas industriais que impactam favoravelmente um melhor custo total de propriedade, automação e esforços de sustentabilidade. Sua versatilidade permite que eles se conectem a soluções de terceiros, bem como a mobilidade de dispositivos para operações de campo, considerações de sustentabilidade que suportam a integração no gerenciamento de operações em uma plataforma de nuvem e atividades relacionadas à cadeia de suprimentos, além de rastreamento de ativos e gerenciamento de inventário.

Outros benefícios notáveis do uso de tecnologia robusta incluem:

Operações eficientes que reduzem os custos de substituição e quebra de equipamentos , bem como o aumento da produção dos funcionários, com redução do tempo de inatividade dos dispositivos e das perdas de produtividade.

, bem como o aumento da produção dos funcionários, com redução do tempo de inatividade dos dispositivos e das perdas de produtividade. Graças à precisão e à garantia de sua tecnologia , ele proporciona maior segurança aos trabalhadores em ambientes perigosos e uma redução nos acidentes.

, ele proporciona maior segurança aos trabalhadores em ambientes perigosos e uma redução nos acidentes. A automação de processos que têm impacto na redução da necessidade de mão de obra e levam a uma redução do desperdício.

que têm impacto na redução da necessidade de mão de obra e levam a uma redução do desperdício. Ele nos permite rastrear e monitorar o consumo de energia em tempo real, o que nos ajuda a identificar áreas de melhoria e economia de energia.

Para fazer o download do relatório completo "Redefinindo o custo total de propriedade: tecnologias robustas para capacitar as operações industriais", IDC InfoBrief patrocinado pela Getac (doc. nº AP242464IB, abril de 2024), acesse aqui.

