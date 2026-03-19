A Pocket Broker é a vencedora do Prêmio Líder no Inverno 2026 do SourceForge

A Pocket Broker tem orgulho de ser vencedora do prêmio Top Performer da SourceForge, o maior site do mundo de avaliações e comparação de softwares.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Pocket Broker, uma plataforma líder de negociação online que oferece acesso a uma ampla variedade de instrumentos financeiros por meio de um aplicativo intuitivo e fácil de usar, anunciou hoje que recebeu o prêmio de líder de Inverno 2026 da SourceForge. A SourceForge é o maior site do mundo de avaliações e comparação de softwares B2B, com quase 20 milhões de compradores B2B por mês. Esse prêmio reconhece empresas e produtos excepcionais com um alto volume de avaliações recentes e excelentes por parte de usuários, o que os coloca entre os 10% mais bem avaliados na SourceForge.

"Estamos felizes em anunciar as melhores performances do Inverno 2026 deste ano", disse o presidente da SourceForge, Logan Abbott. "A Pocket Broker mostrou que é valorizada por seus traders, como evidenciado pelo grande número de avaliações excepcionais dos usuários."

Para ganhar o prêmio de líder de Inverno 2026 (também reconhecido como uma distinção de Top Performer em muitas categorias), cada vencedor precisou receber avaliações de usuários com notas altas em quantidade suficiente para colocar o produto premiado entre os 10% dos produtos com avaliações mais favoráveis, dentre os 100.000 produtos na SourceForge, o que demonstra a máxima qualidade que a Pocket Broker entrega aos clientes.

"Na Pocket Broker, estamos empolgados em receber o prêmio de líder de Inverno 2026 da SourceForge. Fazemos o nosso melhor para oferecer uma experiência de negociação de primeira linha com uma plataforma integrada e otimizada para dispositivos móveis, baixas barreiras de entrada, ativos diversificados e suporte ágil. Ficamos felizes em ver nossos usuários nos recompensando com excelentes avaliações e feedback. Isso nos motiva a continuar inovando e aprimorando nossa plataforma para entregar ainda mais valor no mundo da negociação online", disse a porta-voz da Pocket Broker, Anna Keller.

SOBRE A POCKET BROKER

A Pocket Broker é uma renomada plataforma de negociação online dedicada a tornar os mercados financeiros acessíveis e envolventes para traders em todo o mundo. Por meio de seu aplicativo proprietário e fácil de usar (com mais de 10 milhões de downloads), oferece negociação de mais de 100 ativos em forex, ações, índices, criptomoedas e commodities. A plataforma destaca ferramentas intuitivas, execução rápida, opções sem comissão em muitos casos e recursos desenvolvidos para todos os níveis de experiência.

Site: https://pocket-broker.com

FONTE Pocket Broker