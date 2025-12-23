A PTC Therapeutics anuncia a aprovação do Sephience™ (sepiapterina) para o tratamento de crianças e adultos que vivem com fenilcetonúria (PKU) no Japão

– A indicação inclui todas as idades e todo o espectro de gravidade da doença. –

– Primeira aprovação do produto PTC no Japão –

WARREN, Nova Jersey, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ: PTCT) anunciou hoje que o Sephience™ (sepiapterina) foi aprovado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) do Japão para o tratamento de crianças e adultos com fenilcetonúria (PKU). O rótulo inclui pessoas de todas as idades e todo o espectro de gravidade da doença.

"A aprovação do Sephience no Japão é um importante marco para pacientes japoneses que vivem com PKU, bem como para a PTC", afirmou Matthew B. Klein, M.D., Diretor Executivo da PTC Therapeutics. "Tenho orgulho de termos conseguido obter aprovações para o Sephience na UE, nos EUA e no Japão em menos de seis meses, permitindo um lançamento verdadeiramente global. Nossa equipe no Japão está totalmente formada e animada para levar o Sephience a qualquer pessoa que possa se beneficiar dele".

A PTC agora dará início às discussões sobre preços, que deverão ser concluídas no primeiro trimestre de 2026, com o lançamento ocorrendo logo em seguida.

Sobre o Sephience™ (sepiapterina)

O Sephience™ é indicado para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com fenilcetonúria (PKU). O Sephience é um precursor natural do cofator enzimático BH4, um cofator essencial para a fenilalanina hidroxilase (PAH). Por meio de seu mecanismo de ação, o Sephience é capaz de reduzir efetivamente os níveis de fenilalanina (Phe) no sangue e tem o potencial de tratar uma ampla gama de pacientes com PKU. O Sephience é aprovado na União Europeia/Espaço Econômico Europeu, nos Estados Unidos e no Japão.

Sobre a fenilcetonúria

A fenilcetonúria (PKU) é uma doença metabólica rara e hereditária, caracterizada pela incapacidade do organismo de decompor um aminoácido essencial chamado fenilalanina (Phe), o que pode resultar em sintomas neurológicos e outros. Se não for tratado ou mal controlado, a Phe pode atingir níveis prejudiciais no corpo. Isso causa deficiências graves e irreversíveis, como deficiência intelectual permanente, convulsões, atraso no desenvolvimento, perda de memória e problemas comportamentais e emocionais. Os recém-nascidos com PKU inicialmente não apresentam nenhum sintoma, mas os sintomas geralmente são progressivos, e os danos causados pelos níveis tóxicos de Phe nos primeiros anos de vida são irreversíveis. O diagnóstico da PKU geralmente ocorre durante programas de triagem neonatal. Estima-se que 58.000 pessoas vivam com PKU em todo o mundo.

Sobre a PTC Therapeutics, Inc.

A PTC é uma empresa biofarmacêutica global dedicada à descoberta, ao desenvolvimento e à comercialização de medicamentos clinicamente diferenciados para crianças e adultos que vivem com doenças raras. A PTC está promovendo um pipeline robusto e diversificado de medicamentos transformadores como parte de sua missão de fornecer acesso aos melhores tratamentos da categoria para pacientes com necessidades médicas não atendidas. A estratégia da empresa é alavancar sua experiência científica e infraestrutura comercial global para otimizar o valor para pacientes e outras partes interessadas.

