A TECNOLOGIA DE REJUVENESCIMENTO REÚNE A RACHEL YANKEY, OBE, COM O SEU "EU" DE NOVE ANOS PARA SUSCITAR UM DEBATE SOBRE A CONFIANÇA

UM ESTUDO DA GATORADE REVELA QUE 40% DAS RAPARIGAS ADOLESCENTES NÃO TÊM CONFIANÇA NO DESPORTO*

LONDRES, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, enquanto o mundo aguarda a final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, em Bilbau, Espanha, a investigação da Gatorade* revela que 40% das raparigas adolescentes não têm confiança no desporto, o que é um fator determinante para que as atletas de amanhã abandonem o desporto. Como parte do seu compromisso de ajudar 2,5 milhões de adolescentes em todo o mundo a aceder ao poder transformador do desporto até 2030, a Gatorade confronta a questão da confiança revelando um filme emotivo em que a antiga futebolista inglesa, Rachel Yankey, OBE, fala de confiança com uma versão do seu "eu" mais jovem, criada com recurso a tecnologia de rejuvenescimento.

Gatorade research* reveals 40% of teen girls lack confidence in sport, a key driver to the athletes of tomorrow dropping out of sports. As part of its commitment to help 2.5 million teens worldwide access the transformative power of sport by 2030, Gatorade confronts the issue of confidence by unveiling an emotive film where former England footballer, Rachel Yankey OBE, talks confidence with a version of her younger self, created using de-aging technology.

O filme aborda questões que afetam a confiança, como a desigualdade de género no futebol adolescente, o escrutínio das raparigas nas redes sociais e a falta de treinadoras. Mostra a Yankey a encontrar-se com o seu "eu" de 9 anos, a quem chamava Ray. Em criança, a Yankey cortou o cabelo e fingiu ser um rapaz para poder jogar futebol. A Yankey admite que "Ray" a fez sentir-se "livre", sem se deixar intimidar por desafios como a exclusão das equipas masculinas.

A Yankey fala com o seu "eu" mais jovem, recordando a sua determinação em jogar futebol, apesar das objeções dos jogadores masculinos. A história desenrola-se depois com entrevistas entre a Yankey e três jovens jogadoras da atualidade, cada uma delas revelando que são tratadas de forma diferente por jogarem futebol e falando do impacto na sua confiança para continuarem a jogar futebol. Apesar de haver mais raparigas a jogar futebol hoje do que nunca, elas continuam a enfrentar os mesmos problemas que a Yankey enfrentou quando tinha oito anos, na década de 1980.

Ao falar sobre o filme "Rachel Meets Ray", criado pela Gatorade, a Rachel Yankey, OBE, antiga Leoa de Inglaterra e jogadora do Arsenal, afirma: "Quero que este filme transmita a mensagem de que ainda há um longo caminho a percorrer antes de conseguirmos uma igualdade total no futebol para homens e mulheres. Falar com o meu "eu" de 9 anos deixou-me sem palavras e trouxe-me à memória o orgulho que tenho no meu "eu" mais novo. O Ray fez-me sentir livre. Não se deixava abater pelo que os outros pensavam dela, e penso que foi esta resiliência interior que espero poder transmitir às jovens futebolistas de hoje".

Para fazer uma mudança positiva, a Gatorade vai trazer as lendas mundiais, Rachel Yankey, OBE, Laia Aleixandri (atual internacional do Manchester City e de Espanha), e Fernando Llorente (antigo internacional do Athletic Bilbao e de Espanha), para falarem sobre como manter a autoestima e a confiança elevadas com as equipas femininas finalistas do torneio Gatorade 5v5 nas finais da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, este fim de semana em Bilbao.

O Gatorade 5v5 é um torneio anual de futebol global para jovens dos 14 aos 16 anos, que promove a igualdade de oportunidades para os jovens talentos. Agora no seu sétimo ano, continua a inspirar e a alimentar a próxima geração de atletas, reforçando a sua confiança e oferecendo oportunidades desportivas únicas. O torneio, único na sua estrutura, inclui uma competição exclusivamente feminina na final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, em Bilbau, Espanha.

Desde a sua criação, o torneio Gatorade 5v5 proporcionou a mais de 126.000 jovens atletas de todo o mundo experiências desportivas positivas. Este ano, 13 países da América Latina, Ásia, Médio Oriente e Europa participarão em todos os torneios, com um número estimado de 26 000 adolescentes - mais 11 000 do que em 2023.

Ao falar sobre o filme "Rachel Meets Ray", o vice-presidente de marketing da Gatorade, Bart LaCount, afirmou: "O filme "Rachel meets Ray" aborda as barreiras de género que ainda existem no futebol e que afetam a confiança das raparigas para jogar e permanecer no futebol. Nenhuma rapariga deve perder a sua confiança. Por isso, para inspirar e motivar os adolescentes, vamos levar lendas mundiais do jogo à final do torneio 5v5 em Bilbau, cujo papel será o de alimentar os atletas de amanhã com confiança".

Consulte o Centro de Treinadores de Confiança da Gatorade em: fueltomorrow.com/ConfidenceCoaches para saber como manter a confiança elevada e ver o filme "Rachel Meets Ray".

* No 1º trimestre de 2024, a Gatorade realizou um estudo de mercado cruzado que inquiriu mais de 2500 pais de adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos do México, Colômbia, China, Austrália e Filipinas. Estudo realizado pela Revolt London.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de mil milhões de vezes por dia, em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de 91 mil milhões de dólares de receitas líquidas em 2023, impulsionada por uma carteira complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. A carteira de produtos da PepsiCo inclui uma vasta gama de alimentos e bebidas, incluindo muitas marcas icónicas que geram mais de (1) mil milhões de dólares cada uma em vendas anuais a retalho estimadas.

Orientar a PepsiCo é a nossa visão de Ser o Líder Global em Bebidas e Alimentos Convenientes ao Vencer com pep+ (PepsiCo Positivo). O pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro do meio como iremos criar valor e crescimento, operando dentro das fronteiras planetárias e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, visite www.pepsico.com , e siga o Twitter , Instagram , Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/2416945/Gatorade.mp4

FONTE Gatorade