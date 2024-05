A Tetr College of Business apresenta um programa de bacharelado transfronteiriço em sete países

Os cursos da Tetr serão ministrados por líderes globais de negócios e tecnologia, como o Dr. Viney Sawhney (professor da Universidade de Harvard ), Dr. Edward Rogers (ex-diretor de Conhecimento da NASA), Faverie Stephane (presidente do Grupo Executivo da Estee Lauder ) e Saud Swar (CBO da American Express, MENA).

O programa oferecerá uma experiência de aprendizado altamente vivencial e imersiva para os alunos, permitindo que eles criem negócios que gerem receita e lucro reais em 7 países.

Anunciada a maior bolsa de estudos do mundo para um único aluno, no valor de US$ 12 milhões, para 60 estudantes.

RIO DE JANEIRO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Tetr College of Business, uma escola de administração pioneira, está criando uma nova geração de líderes que realmente possuem habilidades práticas e experiência global para construir negócios de sucesso. A Tetr lançou um novo programa de graduação em que o currículo se concentra em aprender negócios fazendo negócios – em todas as partes do mundo. Ao fazer isso, o programa atende diretamente a essa demanda crescente por habilidades práticas. Para isso, a Tetr anunciou o maior fundo de bolsas de estudo de entrada única do mundo, no valor de US$ 12 milhões, para conceder 60 bolsas de estudo para o ingresso no outono de 2024.

A Tetr organizou uma experiência de aprendizado globalmente imersiva para que os alunos vivam e aprendam em sete países diferentes, incluindo Emirados Árabes Unidos, Índia, Singapura, Gana, EUA, Brasil e Itália, durante quatro anos. Como parte do programa, os alunos terão a oportunidade de estudar nas principais instituições educacionais do mundo. Os cursos da Tetr serão ministrados por especialistas globais em negócios e tecnologia, como Daniel Garret Van Der Vliet (diretor-executivo da Cornell University), Manoj Kohli (Ex-CEO da Bharti Airtel & Softbank), Alexis Montesinos (Professor do MIT), Thorsten Truijens (professor da Kellogg School of Management) e Nitin Gaur (membro do Conselho Consultivo da Stanford University).

A escola B estabeleceu um fundo de risco de US$ 1,6 milhão, o Tetr Launchpad, para aspirantes a empreendedores, complementado pela orientação de uma ampla rede de capitalistas de risco, fundadores e líderes do setor. O conselho acadêmico da Tetr é liderado por professores da Ivy League e ex-diretores de experiência (CXOs) globais, como Viney Sawhney (professor da Universidade de Harvard), Edward Rogers (ex-diretor de Conhecimento da NASA), Faverie Stephane (presidente do Grupo Executivo da Estee Lauder) e Saud Swar (CBO da American Express, MENA), como parte do conselho fundador.

"Para futuros estudantes da região da América Latina, o crescente interesse em experiências de aprendizagem verdadeiramente imersivas alinha-se perfeitamente com a intenção crescente do país de se consolidar no cenário mundial", compartilha o Dr. Viney Sawhney,professor de Finanças, Universidade de Harvard. "Nunca vi um programa como esse em minha experiência acadêmica, mesmo em instituições de prestígio como Harvard. Isso indica claramente que o ensino tradicional de negócios precisa de uma revisão. O programa exclusivo da Tetr aborda essa lacuna com um currículo que permite que os alunos viajem pelo mundo e aprendam negócios fazendo negócios em um novo país, a cada semestre. Estou entusiasmado por trabalhar ao lado de uma equipe que é pioneira em uma mudança no mundo da educação empresarial em todas as partes do mundo."

Como parte de seu currículo, a Tetr oferecerá aos alunos uma compreensão holística de como criar marcas, portfólios de investimento e tomar decisões baseadas em dados enraizados no contexto cultural local, enquanto viajam e estudam em todas as partes do mundo. Os alunos terão a oportunidade de criar uma empresa de comércio eletrônico "dropshipping" em Dubai, aproveitar o ecossistema do Vale do Silício para lançar uma startup de tecnologia nos EUA e iniciar um projeto voltado para a comunidade para projetar e vender um produto de hardware em Singapura. Eles também aprenderão sobre criação de conteúdo, construção de comunidades e parcerias com marcas em Milão, lançarão iniciativas ecológicas na área de veículos elétricos, conservação da vida selvagem e energia renovável no Rio de Janeiro, como também criarão uma empresa de consumo que atenda a públicos suburbanos na Índia.

Com início previsto para setembro de 2024, a Tetr está oferecendo bolsas de estudo integrais para 60 estudantes de graduação mais brilhantes de todo o mundo que participarão do primeiro lote. Desse total, 10 estudantes serão de países latino-americanos. A Tetr capacitará esses indivíduos a desenvolverem a liderança necessária para seguir seus campos escolhidos. Com o apoio da rede empresarial da Tetr, eles terão os recursos para transformar suas visões em realidade. A escola B também receberá alunos com as melhores pontuações no SAT (percentil 1 superior) e aqueles que recusaram ofertas de universidades de prestígio. Para saber mais sobre as diversas bolsas de estudo, os alunos podem visitar o site do Tetr aqui. O prazo para a atual rodada de inscrições é 17 de junho.

Sobre a Tetr College of Business

A Tetr School of Business é a primeira escola de negócios global do gênero, onde 100 estudantes de graduação excepcionais de todo o mundo aprenderão negócios construindo empresas todos os anos, em 7 países: EUA, Itália, Cingapura, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Índia e Gana. Como parte de seu programa de bacharelado de quatro anos, esses alunos estudarão em algumas das instituições educacionais mais prestigiadas do mundo. Com a visão de transformá-los em líderes globais, os principais educadores e líderes empresariais de empresas como Harvard, Stanford, MIT, Cornell, NASA, Estee Lauder e American Express ensinarão e orientarão esses alunos em suas áreas de interesse. Para obter mais detalhes, acesse https://www.tetr.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2418694/TETR_College_of_Business_Logo.jpg

FONTE Tetr College of Business