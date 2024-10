A Veritas Genetics participa de um estudo inovador que destaca a importância dos escores de risco poligênicos no manejo clínico de pacientes com câncer de mama

O estudo, realizado em colaboração com o Departamento de Biomedicina e Prevenção da Universidade de Roma Tor Vergata e o Hospital Universitário Tor Vergata , ressalta a relevância dos escores de risco poligênico (PRS) na estratificação de risco para pacientes com predisposição genética ao câncer de mama.

MADRI, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Veritas Genetics, em colaboração com o Departamento de Biomedicina e Prevenção da Universidade de Roma Tor Vergata e o Hospital Universitário Tor Vergata, publicou os resultados de um estudo piloto inovador que demonstra a importância dos escores de risco poligênico (PRS) na identificação e gestão de mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama.

Este estudo inovador, liderado pelo professor Giuseppe Novelli, da Universidade de Tor Vergata, em colaboração com membros-chave da equipe médico-científica da Veritas (Dr. Vincenzo Cirigliano, Dr. Luis Izquierdo, Giuliana Longo e Bibiana Palao), sugere que o PRS, combinado com a avaliação de variantes patogênicas conhecidas, pode fornecer uma avaliação de risco mais precisa para portadores e não portadores de mutações em genes como BRCA1, BRCA2, PALB2 e ATM.

Principais conclusões do estudo

O estudo, publicado no Journal of Personalized Medicine, avaliou mulheres com histórico familiar de câncer de mama, demonstrando que o PRS melhora significativamente a precisão da previsão de risco individual. Isso é particularmente relevante para mulheres que não são portadoras de variantes patogênicas em genes de suscetibilidade. Para portadores de mutações em genes como BRCA1 e BRCA2, a PRS oferece uma abordagem complementar que ajuda a refinar estratégias personalizadas de gerenciamento e prevenção.

De acordo com o Dr. Izquierdo, Diretor Médico da Veritas, "Este estudo reafirma o valor clínico das ferramentas genômicas na personalização da medicina preventiva. O uso do PRS, juntamente com a avaliação genética tradicional, permite que os profissionais de saúde ofereçam cuidados mais precisos e adaptados às necessidades individuais de cada paciente, melhorando os resultados a longo prazo."

Uma ferramenta essencial para medicina personalizada

O PRS tem o potencial de transformar a forma como o risco de câncer é avaliado e gerenciado em pacientes com histórico familiar da doença. Dr. Izquierdo, acrescentou: "A pontuação de risco poligênico não apenas fornece uma avaliação mais profunda do risco genético, mas também redefine como entendemos a suscetibilidade ao câncer em famílias com histórico da doença. Esta ferramenta é fundamental para o futuro da medicina personalizada e para a gestão proativa de condições complexas como o cancro da mama."

Sobre a Veritas Genetics

A Veritas Genetics lidera a implementação de soluções genômicas avançadas, com foco em medicina preventiva e personalizada. Por meio de parcerias com instituições acadêmicas de primeira linha, a Veritas continua a impulsionar a inovação com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar.

