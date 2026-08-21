XUZHOU, China, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG mobilizou oito unidades de equipamentos de construção para apoiar as operações de resgate em Pereira, uma das cidades mais atingidas pelo terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto. A equipe de atendimento local da XCMG e seus parceiros iniciaram imediatamente as operações de resposta à emergência após o terremoto, mobilizando equipamentos de resgate em até duas horas.

A XCMG respondeu em duas horas, enviando oito máquinas para as operações de resgate após o terremoto na Colômbia

As oito máquinas incluem cinco guindastes — duas unidades de 250 toneladas e uma de cada nas classes de 130, 70 e 30 toneladas —, além de duas escavadeiras de 22 toneladas e uma retroescavadeira. O equipamento está sendo usado para levantar grandes componentes estruturais, remover obstáculos e limpar os destroços, ajudando as equipes de resgate a acessar as áreas afetadas.

O terremoto causou extensos danos a edifícios e à infraestrutura em toda a região oeste da Colômbia, levando o governo colombiano a declarar estado de calamidade pública. Enquanto isso, as operações de resgate de emergência eram ampliadas nas áreas afetadas, incluindo Pereira, uma das cidades mais atingidas.

No local do resgate, guindastes de grande porte da XCMG içam componentes estruturais pesados de edifícios desabados. Diferentemente dos equipamentos pesados utilizados imediatamente após o terremoto para remoção de escombros e obstáculos, esses guindastes de grande porte são projetados especificamente para levantar e mover grandes componentes estruturais, possibilitando o acesso das equipes de resgate a partes do local anteriormente inacessíveis. A remoção de um único componente estrutural de grande porte pode abrir uma nova rota de acesso para as equipes, acelerando as operações.

Escavadeiras e retroescavadeiras trabalham em conjunto com guindastes na remoção de entulho, na realocação de obstáculos e na limpeza do terreno.

"Escolhemos equipamentos chineses devido à sua alta qualidade e confiabilidade. Essa tem sido a nossa escolha há muitos anos. Para nós, essas máquinas são excepcionais", disse o chefe de uma empresa colombiana que participa da operação de resgate em Pereira.

"Agradecemos às empresas chinesas pelo forte apoio à operação de resgate, especialmente pelo apoio prestado com o maquinário", disse Juan Giraldo, diretor do Departamento de Infraestrutura de Pereira.

A equipe de assistência técnica local da XCMG permanece no local para fornecer manutenção dos equipamentos, suporte técnico e atendimento emergencial. Recursos adicionais serão coordenados conforme as necessidades das operações de resgate à medida que as operações prosseguirem.

A rápida resposta em Pereira reflete o foco mais amplo da XCMG na prontidão dos serviços locais, apoiada por sua rede global de operações. A XCMG continuará monitorando as necessidades locais e trabalhando em conjunto com as autoridades e equipes de resgate para fornecer equipamentos, suporte técnico e serviços aos esforços contínuos de resgate e recuperação.

FONTE XCMG