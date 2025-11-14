A Zig integra Click to Pay da Mastercard na compra de ingressos e reforça experiência digital mais prática e segura

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zig, The Global Funtech referência em soluções de ingressos e pagamentos digitais, anuncia a integração do Click to Pay em parceria com a Mastercard, empresa líder em tecnologia para meios de pagamento, à sua plataforma de ingressos. A novidade oferece ao público uma experiência de compra mais prática, segura e ágil em todos os tipos de eventos, de grandes festivais a teatros, casas de show e parques.

O Click to Pay é uma solução que permite, através de um cadastro único, que consumidores finalizem pagamentos na plataforma de ingressos (zig.tickets) ou pelo aplicativo Zig sem precisar reinserir os dados do cartão a cada compra. Com apenas um clique, o processo de checkout se torna mais rápido e protegido, podendo reduzir em até 22 segundos o tempo no checkout. A solução é baseada em tokenização, que transforma os dados sensíveis em números aleatórios, reduzindo a exposição de informações sensíveis e trazendo mais confiança para a jornada digital.

"Nosso objetivo é simplificar a vida do consumidor e tornar a compra de ingressos cada vez mais conveniente. Com a integração do Click to Pay da Mastercard, o público terá uma experiência digital mais fluida, com menos etapas no checkout e total segurança nas transações", afirma David Pires, CIO da Zig.

"O Click to Pay é uma solução chave no compromisso da Mastercard com a evolução do ecossistema de pagamentos, que inclui a meta de tokenizar 100% das transações até 2030. Unindo praticidade e segurança, o Click to Pay promove um ecossistema de pagamentos mais eficiente e moderno, reduzindo o tempo médio de checkout pela metade. Com a implementação da solução na plataforma de ingressos da Zig, a experiência de compra se torna mais simples fluida, concluída com apenas um clique", afirma Eduardo Arnoni, vice-presidente sênior de Parceiros Digitais e Fintechs da Mastercard Brasil.

A adoção da tecnologia em Zig.Tickets acompanha a evolução do comportamento de compra no Brasil, em que conveniência e segurança se tornaram fatores decisivos. Ao ampliar as opções de pagamento com parceiros estratégicos como a Mastercard, a Zig reforça sua posição como uma das ticketeiras mais inovadoras do mercado, capaz de atender a diferentes portes e categorias de eventos com soluções digitais confiáveis.

Sobre a Zig

A Zig The Global Funtech integra soluções de ticketing e consumo digital para o mercado de entretenimento ao vivo. Com um portfólio 360°, que vai da venda de ingressos à gestão de consumo em eventos e estabelecimentos.

Presente em oito países, a Zig já esteve em eventos como Fórmula 1 GP do Brasil, Rock in Rio (Brasil e Lisboa), Lollapalooza, UFC, Olimpíadas Rio 2016, Festa do Peão de Barretos, Tomorrowland Brasil e Bélgica, entre outros. No ticketing, atua em festivais como Universo Spanta, Mainstreet Festival e STU. Também é fornecedora de tecnologia para casas e estabelecimentos como Vibra São Paulo, Layback, Bar dos Arcos, Bar Brahma, Tokyo e Fazenda Churrascada.

A Zig se posiciona como protagonista da transformação digital no entretenimento ao vivo, entregando previsibilidade, inteligência de dados e conveniência em toda a jornada do consumidor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823030/CTP_img_01__1.jpg

FONTE Zig Tecnologia