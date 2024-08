ABC Brasil celebra 35 anos com campanha que destaca singularidade e crescimento

Comemorando três décadas e meia de trajetória, o banco destaca em campanha de comunicação sua singularidade pautada nos relacionamentos sólidos com stakeholders

Visões para o futuro: afirmação do compromisso com clientes e crescimento sustentável

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em comemoração aos seus 35 anos, o banco ABC Brasil lança uma campanha que destaca suas conquistas e visões futuras. A iniciativa, conduzida pela agência Design Bridge and Partners, reflete a singularidade do banco nos relacionamentos, visando construir parcerias sólidas com seus stakeholders, que promovam o crescimento sustentável, essa caraterística está presente em toda a trajetória da empresa durante essas três décadas e meia.

Com o mote "35 anos de parcerias singulares", a campanha destaca a harmonia das relações do banco com seus colaboradores e clientes, comparando-as ao encontro dos rios Negro e Solimões, exaltando a singularidade desse acontecimento e fazendo uma conexão com o "Return on Relationship" (RoR), conceito criado pela empresa e que valoriza as parcerias duradouras e o crescimento mútuo.

"Ao celebrarmos 35 anos de história, não estamos apenas refletindo sobre o nosso passado, mas também traçando o caminho para o futuro. Esta campanha não só reforça nossa posição no mercado, como também destaca nosso compromisso contínuo com inovação, sustentabilidade e, acima de tudo, com nossos clientes e parceiros", afirma Izabel Branco, VP de marca, talentos e ESG do ABC Brasil.

A campanha inclui uma presença forte tanto em mídias online quanto offline, com destaque para anúncios em veículos jornalísticos financeiros, ativações em aeroportos e em outras mídias OOH. O plano de mídia foi desenhado para maximizar o awareness da marca, que em 2024 apresentou seu novo posicionamento ao mercado, reafirmando seu lugar de parceiro na construção de alto valor.

Crescimento dos Investimentos em Marketing

O ABC Brasil incrementou significativamente seus investimentos em marketing e, principalmente, em pessoas, refletindo a importância estratégica das ações da área no plano de crescimento do banco. Esse novo momento é visto como um catalisador para a expansão da marca, não apenas reforçando sua presença no mercado, mas também destacando a evolução do banco nos últimos 35 anos.

Sobre o ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

