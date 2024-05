ABC Brasil muda marca e apresenta novo posicionamento ao mercado

Reposicionamento é apresentado em campanha que estreia hoje e dura até o fim do ano

O processo de reformulação de marca foi construído ao longo dos últimos dois anos, a partir de minucioso estudo com stakeholders

Identidade visual traz novos contornos e novas expressões que remetem aos atributos da marca ancorados, ao mesmo tempo, no relacionamento com o cliente, na solidez da instituição financeira e na transparência

O ABC Brasil completa 35 anos em junho deste ano.

SÃO PAULO, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O ABC Brasil anuncia mudança na marca e apresenta novo posicionamento ao mercado. O processo de reformulação foi construído ao longo dos últimos dois anos, a partir de minucioso estudo com stakeholders e a novidade é anunciada no ano em que a instituição financeira (IF) completa 35 anos.

A campanha e a estratégia da marca, desenvolvidas pela empresa de branding Design Bridge, têm o conceito "Juntos, aceleramos seu crescimento", que remete aos atributos da marca ancorados no relacionamento com o cliente, na solidez da instituição e na transparência.

Desse modo, a construção da nova marca ganha corpo com embasamento na crença de que as relações humanas constroem valor. O conceito de ROR (Return on Relationship) passa a orientar a estratégia, como uma forma de medir o sucesso do negócio e o potencial da marca com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança.

"Fizemos um cuidadoso levantamento que mostrou o legado e a força da marca ABC Brasil na construção de relações duradouras com os clientes. Queremos somar a essência e as raízes desse asset à tecnologia e inovação para acelerar o crescimento", comenta Izabel Branco, VP de marca, talentos e ESG.

Em linha com o conceito, a identidade visual passa a ter novos contornos e novas expressões. Por exemplo, a letra "A" de ABC agora tem um arco arredondado, referente à ponte/ligação entre o banco e seus clientes. Já o slogan "Singular, como negócios e pessoas" reforça os atributos da nova marca.

"Um dos nossos grandes diferenciais não é o que fazemos, mas como fazemos. Com nosso atendimento consultivo, identificamos demandas para entregar aquilo de que o cliente precisa, na velocidade em que ele precisa. E todo o nosso trabalho com a nova comunicação está voltado para esse ponto, utilizando os próprios atributos do banco como instrumento", diz Izabel. "Queremos evoluir e crescer sem abrir mão da qualidade e da eficiência, reconhecer os clientes, manter relações éticas e criar vínculos de lealdade e confiança", acrescenta a executiva.

O novo posicionamento da marca está alinhado com a estratégia de diversificação do ABC Brasil, que inclui ampliação do mercado endereçável de clientes, no qual a entrada no segmento Middle é uma iniciativa fundamental, como também a expansão do portfólio de produtos – incluindo corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos – e a ampliação das linhas de receita, em paralelo com a redução de exposição de risco.

Todos estes movimentos não poderiam deixar de incluir os aspectos ESG, que são hoje um direcionador importante na condução dos negócios do banco e na relação com todos os stakeholders. "É com esse mesmo propósito que avançamos na criação de uma estrutura necessária para impulsionar os negócios sustentáveis em todos os segmentos. Afinal, queremos atender nossos clientes em todas as suas necessidades", comenta Izabel.

A nova campanha, que dura até o fim do ano, poderá ser conferida em peças para mídias off-line (aeroportos, relógios e displays/placas de LED de prédios comerciais e shoppings), assim como em inserções na mídia digital.

Link para acessar as peças da campanha: https://we.tl/t-juKzjDlEB1

