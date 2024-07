Aberta Consulta Pública para inclusão de tratamento para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no SUS, informa GSK

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica está associada ao tabagismo e não tem cura, mas pode ser tratada3

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O acesso a novas terapias no Sistema Único de Saúde, SUS, é fundamental para aumentar a promoção de saúde para todos os brasileiros. Muitas doenças, apesar de não terem cura, podem ser tratadas com medicamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para a chegada destas terapias ao setor público é necessário um processo que depende da participação ativa de toda a sociedade, a chamada Consulta Pública.

Para ouvir a população em geral sobre a possibilidade de incluir novos tratamentos para DPOC no SUS, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) - órgão responsável por incorporar os tratamentos na saúde pública - abriu no dia 15 de julho¹, consulta pública para colher depoimentos de profissionais de saúde, pacientes e da população em geral sobre a necessidade de incorporar novas terapias¹.

Mais sobre a doença

A DPOC é uma doença que se manifesta majoritariamente após os 40 anos de idade, sendo 90% dos casos em indivíduos com histórico de tabagismo². A doença está associada à exposição ao fumo, poluição e gases tóxicos, que provocam alterações progressivas na estrutura e função do pulmão, como o enfisema pulmonar e a bronquite crônica². Entre os principais sintomas da DPOC, estão a dispneia: falta de ar aos esforços que pode progredir até para atividades simples do dia a dia, como tomar banho; e a tosse crônica: geralmente produtiva, com expectoração de muco ou catarro².

"Apesar de não ter cura, a DPOC pode ser controlada3. Os tratamentos disponíveis atuam para retardar a progressão da doença, controlando os sintomas e reduzindo as complicações³", afirma o pneumologista Oliver Nascimento (CRM: 95200-SP), professor da disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

No link (https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-conitec-sectics-n-44-2024-furoato-de-fluticasona)* há informações para quem quiser opinar sobre o tema e fazer a diferença na vida de quem depende de tratamento. A Consulta Pública acontece até o dia 5 de agosto de 2024.

Como participar

Para participar, basta acessar o site*. Em seguida, faça o login com a conta no Gov.BR. Se não possuir, não se preocupe, você pode criar aqui*. Após fazer o login, selecione a Consulta Pública nº 44. Escolha o formulário que irá preencher: Formulário Experiência ou Opinião (para enviar um comentário sobre experiência ou opinião com o tema, como paciente, familiar, amigo, cuidador de paciente, profissional de saúde, interessado no tema e outros) ou Formulário Técnico-científico (para acrescentar ou discutir evidências científicas ou econômicas sobre a tecnologia avaliada). Depois, acesse o formulário, no início da página, para ler os relatórios da CONITEC antes de fazer a sua contribuição. Preencha as questões do formulário que estão no campo "Registre a sua opinião" e finalize clicando no botão 'Enviar opinião' no rodapé da página.

