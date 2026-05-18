Accountability Summit reúne líderes para debater cultura de responsabilização como vantagem competitiva

Evento inédito em 27 de maio, em São Paulo, terá painéis sobre os impactos positivos de Accountability na gestão organizacional

SÃO PAULO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Mais do que um encontro de líderes e formadores de opinião em gestão, o Accountability Summit propõe um debate prático sobre os benefícios da cultura de responsabilização em produtividade, colaboração, segurança, inovação e resultados financeiros. Viabilizado pelo Granda Advogados, o evento inédito ocorre em 27 de maio, no hotel JW Marriott São Paulo, com curadoria de João Cordeiro, psicólogo e referência em Accountability no Brasil, autor de três livros sobre o tema.

"É o momento para o primeiro evento do país dedicado à Accountability, com a crescente exigência por resultados, transparência e consistência nas organizações", afirma Cordeiro.

Entre os destaques da programação estão o músico e empresário Gabriel, o Pensador e a navegadora Tamara Klink. Gabriel aborda o papel das escolhas individuais e coletivas na construção da cultura de responsabilidade. Já Tamara compartilha experiências de navegação solo, traçando paralelos com a tomada de decisão sob pressão extrema.

Outro diferencial é a participação de Marcelo Lico, CEO da Crowe Macro, que apresenta como a Accountability influencia direcionamento estratégico, governança e crescimento sustentável.

A relação entre tecnologia e responsabilidade ganha espaço em painel com Fábio Scabeni, CEO da Viasoft, e a influenciadora Carolina Dostal. Em pauta, o avanço da Inteligência Artificial e a necessidade de critérios éticos no uso de assistentes tecnológicos.

A agenda inclui, ainda, um painel sobre liderança estratégica com Ramon Alcaraz, CEO da JSL, e Santiago Franco, CEO da Cibra Fertilizantes, sobre eficiência operacional associada à implementação de Accountability.

Conexões estratégicas

Voltado à liderança executiva, o Accountability Summit foi estruturado para 150 participantes, a fim de priorizar a interação direta e a qualificação dos debates. O formato favorece a troca entre executivos que atuam em contextos complexos e demandam respostas eficazes.

Além dos painéis, a programação inclui momentos de networking entre os participantes, com o objetivo de ampliar conexões e fomentar reflexões aplicadas à realidade organizacional.

"O Accountability Summit nasce para aprofundar o diálogo sobre cultura de responsabilidade e conectar líderes bem-sucedidos com essa prática", destaca João Cordeiro.

Serviço - Accountability Summit

Data: 27 de maio de 2026, das 8h às 20h

Local: Hotel JW Marriott | Av. das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo

Mais informações: Accountability Summit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981268/Jo_o_Cordeiro.jpg

FONTE João Cordeiro