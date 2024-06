Acne na vida adulta: dicas essenciais para prevenir e melhorar o aspecto de cicatrizes

Médicas dermatologistas revelam segredo para evitar uma pele com cicatrizes de acne durante a vida adulta

SÃO PAULO, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Estudos publicados em revistas científicas internacionais apontam que a acne afeta mais de 80% dos adolescentes e adultos jovens globalmente1–3. Mas, apenas pessoas com pouca idade enfrentam este problema? De acordo com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)4, "a acne é o nome dado a espinhas e cravos que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas e dos folículos pilossebáceos. E, mesmo sendo muito frequente na fase da adolescência, não deixa de ser comum também em adultos, principalmente em mulheres". Além disso, como consequência das lesões de acne na pele, surge um grande problema: as cicatrizes.

Em um estudo realizado com 1.972 pessoas com acne, foi demonstrado que um em cada quatro participantes terá cicatrizes permanentes, independentemente da gravidade das lesões5*. Desta forma, além do impacto físico, as cicatrizes de acne também podem ter um sério impacto no bem-estar emocional das pessoas. Assim, não apenas para adolescentes, mas também para mulheres e homens adultos, essas marcas afetam diretamente a autoestima e o humor6-10.

Muitas vezes mal interpretada como uma condição de curto prazo, a acne é, na verdade, uma condição crônica, o que significa que será contínua se não houver tratamento adequado6,11–13. Cada vez que uma nova mancha se forma, há chance de se tornar uma cicatriz permanente5-6. Então, o que fazer para evitar o surgimento de acne na vida adulta e tratar as cicatrizes que vem com ela? As médicas dermatologistas Marcia Linhares (CRM-RJ0601787) e Daniela Pimentel (CRM-SP0112165) deram algumas dicas, conforme pode ser visto a seguir.

1 - Evitar espremer ou mexer nas lesões de acne

"Uma das principais recomendações para quem sofre de acne é evitar manipular as lesões. Espremer ou mexer nas espinhas pode piorar a inflamação e aumentar o risco de cicatrizes. Além disso, tocar frequentemente o rosto com as mãos ajuda a transferir sujeira e óleo para a pele da face, agravando ainda mais a acne", explica a Dra. Marcia Linhares. "Portanto, a manipulação das lesões não só prolonga o tempo de cicatrização como também pode introduzir bactérias na pele, levando a infecções e cicatrizes mais profundas.".

2 - Adotar hábitos alimentares saudáveis

Para a Dra. Daniela Pimentel, manter uma dieta balanceada é essencial para a saúde da pele. Incluir frutas, vegetais e alimentos ricos em antioxidantes, como laranja, morango e cenoura, pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a aparência da pele.

"Por outro lado, é importante evitar alimentos processados e ricos em açúcar, que podem piorar a acne. Beber bastante água também é fundamental para manter a pele hidratada e saudável. A hidratação adequada ajuda a eliminar toxinas do corpo, manter a pele mais bonita e saudável, e menos propensa a erupções acneicas", completa.

3 - Manter uma rotina de cuidados com a pele

"Adotar uma rotina consistente de cuidados com a pele é crucial para controlar a acne. Para isso, basta focar em três passos: limpeza, hidratação e proteção", afirma a médica Marcia Linhares. "Primeiro, é importante limpar o rosto pelo menos duas vezes ao dia com um limpador adequado ao seu tipo de pele. E, mesmo se você tiver pele oleosa, sempre use um hidratante não comedogênico para manter a pele equilibrada. Além disso, se estiver de dia, não esqueça de passar o protetor solar", finaliza.

4 - Identificar as chances de formação de cicatrizes

"Os riscos de cicatrizes não dependem apenas da gravidade das lesões, mas também de fatores como histórico familiar - caso a família da pessoa também tenha cicatrizes de acne; se a lesão de acne foi estourada ou espremida; tempo entre o aparecimento das lesões e seu tratamento eficaz; e se elas persistirem", revela Dra. Daniela. "Ao prevenir a formação de novas lesões com um tratamento a longo prazo, você e o seu médico podem trabalhar para reduzir a formação de cicatrizes e assim o impacto psicológico que elas podem gerar", alerta a dermatologista.

5 - Usar produtos específicos para acne

Outro ponto lembrado pela Dra. Marcia Linhares é o cuidado ao escolher os produtos para o tratamento. Segundo ela, com o avanço do mercado de beleza e autocuidado, existem tratamentos e produtos com componentes específicos para peles oleosas e acneicas que prometem amenizar essa situação. O ácido salicílico, por exemplo, exfolia as células mortas da pele e desobstrui os poros, prevenindo novas lesões.

Mas a médica lembra que é fundamental consultar um especialista antes. "Produtos que removem completamente os óleos naturais da pele podem causar um efeito rebote, fazendo com que a pele produza ainda mais óleo. Por isso, é sempre recomendado fazer acompanhamento com dermatologistas e utilizar produtos com qualidade e eficiência comprovadas", explica a Dra. Marcia.

6 – Tratamentos estéticos para reduzir cicatrizes

Além disso, a dra. Daniela Pimentel lembra que, para quem já tem cicatrizes, um dos tratamentos que pode ajudar a amenizar as marcas é a aplicação de ácido hialurônico injetável. "É um procedimento realizado em consultório que promove a hidratação profunda da pele e melhora qualidade da derme, melhorando o aspecto das cicatrizes", finaliza a médica.

Com isso, podemos entender melhor como se formam as cicatrizes de acne. Assim, torna-se possível buscar as soluções mais adequadas para melhorar significativamente a aparência da pele.

Recomendações de produtos e tratamentos da Galderma

Totalmente focada em saúde da pele, a Galderma possui produtos das marcas Dermotivin® e Cetaphil® que podem ser eficazes no combate à acne, e soluções em estética injetável que ajudam a amenizar suas cicatrizes, conforme mostra a lista a seguir:

Para quem quer diminuir as marcas deixadas pela doença, um dos ácidos hialurônicos injetáveis disponíveis no mercado, o Restylane® SkinboostersTM, possui comprovação clínica para reduzir cicatrizes de acne14. O tratamento tem também a capacidade de melhorar outros aspectos de qualidade da pele, como: tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros e com resultados duradouros14-17.

O sabonete Dermotivin® Salix é o mais indicado para peles muito oleosas e acneicas. Contém ácido salicílico, substância que proporciona uma limpeza profunda dos poros, combatendo os cravos e as espinhas18. Na versão em espuma, sua formulação também conta com alantoína**, composto que proporciona uma sensação de maciez e suavidade na pele19.

Cetaphil® Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda (124mL e 250mL) apresenta uma fórmula avançada, que oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso20, controlando-a por até 14 horas21. Além de reduzir a aparência dos poros (47%) e trazer um aspecto de pele limpa (88%)22, o produto é não comedogênico23 e garante uma limpeza profunda sem agredir a região onde foi aplicado. Com ingredientes poderosos, a fórmula apresenta ácido salicílico, extrato de chá branco e aloe vera, que ajudam a reduzir a aparência dos poros, deixando um aspecto de pele limpa, uniformizam o tom da pele (86%) e melhoram visivelmente a textura (38%)24.

Cetaphil® Oil Control Gel de Limpeza Facial (124mL e 250mL) redefine os padrões de cuidado para peles mistas e oleosas. Sua fórmula inovadora, desenvolvida com a avançada tecnologia Syndet, limpa profundamente a pele oleosa e reduz os poros sem retirar a hidratação natural da pele25. Clinicamente testado, tanto os dermatologistas quanto os consumidores reportaram redução na aparência dos poros após 28 dias de uso26, apresentando uma diminuição de oleosidade de 48% em apenas 15 minutos após o uso27.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas possui controle de oleosidade por 14 horas28. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso29, oferece 48 horas30 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso31. Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, o hidratante conta com o poder do ácido salicílico, o qual reduz a aparência dos poros, enquanto promove uma aparência de pele limpa, uniformização dos tons desiguais32. Assim como o bisabolol, que apresenta ação calmante33.

Cetaphil® Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne e acalmam a pele34. Em apenas 7 dias35, o sérum demonstra resultados notáveis, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros36. Sua fórmula inovadora combina múltiplos ingredientes, como o ácido salicílico e o ácido PHA (poli-hidroxiácido), que reduzem as espinhas enquanto mantêm a pele hidratada37. Além disso, ele também possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne38.

Os produtos de Dermotivin® e Cetaphil® estão disponíveis nos principais e-commerces do Brasil e, para mais informações, basta acessar: https://www.dermotivin.com.br/ e https://www.cetaphil.com.br/.

Vale lembrar que cada pele é única, por isso, antes de utilizar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista e entender quais são os cuidados necessários para o seu tipo de pele. No caso de Restylane® SkinboostersTM, a aplicação também poderá ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

