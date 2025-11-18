Ações Itaú em Foco - 3º trimestre de 2025

Notícias fornecidas porItaú Unibanco Holding S.A.
18 nov, 2025, 20:02 GMT
SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco acaba de lançar a nova edição do boletim Ações Itaú em Foco, com os principais destaques do terceiro trimestre de 2025. Acompanhe a trajetória e as iniciativas do banco que impactam os negócios e a experiência dos clientes.
Entre os destaques desta edição, estão:
- Como acessar o conteúdo completo do Itaú Day, um evento 100% digital, realizado em 2 de setembro, com a participação dos executivos do Itaú que apresentaram as evoluções estratégicas do banco.
- Resumo dos principais indicadores financeiros do período.
- Desempenho da ação do Itaú no trimestre.
- Iniciativas de negócio e os prêmios e reconhecimentos conquistados.
Acesse aqui o boletim completo ou no site de Relações com Investidores: http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
Contato: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa
Telefone: (11) 5019-8880 / 8881
E-mail: [email protected]
FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.
