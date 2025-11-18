Ações Itaú em Foco - 3º trimestre de 2025

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco acaba de lançar a nova edição do boletim Ações Itaú em Foco, com os principais destaques do terceiro trimestre de 2025. Acompanhe a trajetória e as iniciativas do banco que impactam os negócios e a experiência dos clientes.

Entre os destaques desta edição, estão:

Como acessar o conteúdo completo do Itaú Day , um evento 100% digital, realizado em 2 de setembro, com a participação dos executivos do Itaú que apresentaram as evoluções estratégicas do banco.

, um evento 100% digital, realizado em 2 de setembro, com a participação dos executivos do Itaú que apresentaram as evoluções estratégicas do banco. Resumo dos principais indicadores financeiros do período.

do período. Desempenho da ação do Itaú no trimestre.

Iniciativas de negócio e os prêmios e reconhecimentos conquistados.

Acesse aqui o boletim completo ou no site de Relações com Investidores: http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

