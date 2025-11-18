Ações Itaú em Foco - 3º trimestre de 2025

Notícias fornecidas por

Itaú Unibanco Holding S.A.

18 nov, 2025, 20:02 GMT

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco acaba de lançar a nova edição do boletim Ações Itaú em Foco, com os principais destaques do terceiro trimestre de 2025. Acompanhe a trajetória e as iniciativas do banco que impactam os negócios e a experiência dos clientes.

Entre os destaques desta edição, estão:

  • Como acessar o conteúdo completo do Itaú Day, um evento 100% digital, realizado em 2 de setembro, com a participação dos executivos do Itaú que apresentaram as evoluções estratégicas do banco.
  • Resumo dos principais indicadores financeiros do período.
  • Desempenho da ação do Itaú no trimestre.
  • Iniciativas de negócio e os prêmios e reconhecimentos conquistados.

Acesse aqui o boletim completo ou no site de Relações com Investidores: http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

E não se esqueça: cadastre seu e-mail para receber os próximos alertas e edições diretamente na sua caixa de entrada. Assim, você não perde nenhuma novidade!

http://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

Contato: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa
Telefone: (11) 5019-8880 / 8881
E-mail: [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

Da mesma fonte

ITAÚ UNIBANCO - Comunicado ao Mercado - Informações sobre o resultado do 3º trimestre de 2025

ITAÚ UNIBANCO - Comunicado ao Mercado - Informações sobre o resultado do 3º trimestre de 2025

O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que estão disponíveis no site de Relações com Investidores as...
ITAÚ UNIBANCO - FATO RELEVANTE - PROJEÇÕES 2025

ITAÚ UNIBANCO - FATO RELEVANTE - PROJEÇÕES 2025

O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics