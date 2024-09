ACON Investments adquire Rymel

WASHINGTON e BOGOTÁ, Colômbia, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A ACON Investments ("ACON"), uma empresa de investimento de private equity com sede em Washington, D.C., anunciou hoje a aquisição de uma participação majoritária na Rymel ("Rymel" ou a "Empresa"), uma das maiores fabricantes de transformadores para distribuição de eletricidade da Colômbia. Isso representa a 42ª transação da ACON na América Latina, onde atualmente está implantando seu quinto fundo. Os termos financeiros da operação não foram divulgados.

Localizada em Medellín, a Rymel exporta para mais de 18 países da América Latina e recentemente penetrou no mercado dos EUA, onde o aumento do investimento na rede elétrica e a transição energética estão impulsionando a demanda por seus produtos, muitos dos quais anteriormente eram provenientes da Ásia. O investimento na Rymel é consistente com a estratégia da ACON de apoiar empresas latino-americanas de médio porte com ênfase na sustentabilidade.

O portfólio de produtos sob medida da Rymel, a robusta capacidade de fabricação e o amplo conhecimento técnico posicionam a empresa para se beneficiar de várias tendências macroeconômicas e do setor. Algumas das áreas de foco da empresa incluem a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis, aumento da demanda de energia derivada de data centers, uma infraestrutura de distribuição de energia envelhecida nas Américas e o contínuo nearshoring dos Estados Unidos.

Santiago Polo, diretor administrativo da ACON, declarou: "Estamos entusiasmados em anunciar nosso investimento na Rymel, uma empresa em rápida expansão que fornece componentes essenciais para a infraestrutura de energia das Américas. Acreditamos que, à medida que a demanda de energia continua a aumentar, se torna crítica a necessidade de redes de distribuição robustas e um número crescente de transformadores. Nesse contexto, estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com a talentosa equipe de gerenciamento da Rymel, à medida que executam várias iniciativas de crescimento, incluindo a expansão da capacidade de fabricação da empresa e o aprimoramento de sua cobertura comercial em toda a região."

Como parte da transação, o Sr. Jaime Cardona, fundador da empresa, e sua família manterão uma participação na Rymel.

Os coinvestidores da ACON na operação incluem muitos de seus sócios limitados de fundos, incluindo as instituições financeiras de desenvolvimento DEG, FMO e Proparco.

Martinez Quintero Mendoza Laguado De La Rosa S.A.S. e BTG Pactual assessoraram os acionistas da Rymel, enquanto Grant Thornton LLP, Winston & Strawn LLP, Hogan Lovells, Brigard & Urrutia S.A.S. e AECOM assessoraram a ACON.

Sobre a ACON Investments

A ACON Investments, L.L.C. é uma empresa internacional de investimento em private equity com sede em Washington, D.C. que administra fundos de private equity e parcerias de propósito específico que fazem investimentos nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Com profissionais em Washington, DC, Dallas, Los Angeles, Nova York, Bogotá, Madri, Cidade do México e São Paulo, a ACON administrou US $ 7,0 bilhões em ativos desde o início e tem um histórico de 28 anos. Para mais informações, visite www.aconinvestments.com.

