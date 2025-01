ACON Investments Assina Acordo Definitivo para Investir na KiSabor

SÃO PAULO, 25 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A ACON Investments ("ACON"), um fundo de investimento de private equity baseado em Washington, D.C., anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para investir na Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A. ("KiSabor" ou a "Companhia"), uma fabricante e distribuidora de produtos alimentícios de marca para consumo no Brasil. Esta aquisição representa a 44ª transação da ACON na América Latina, onde atualmente está investindo seu quinto fundo. A transação está sujeita ao cumprimento de certas condições, e os termos financeiros não foram divulgados.

Fundada em 2004, a KiSabor está sediada no Estado de São Paulo e oferece mais de 800 SKUs para mais de 3.000 varejistas e atacadistas. Os produtos da Companhia incluem, entre outros, molhos e temperos, especiarias, farináceos, condimentos e pipoca.

Por meio de seu investimento, a ACON colaborará com a equipe de gestão da KiSabor para acelerar os planos de crescimento da Companhia. A Companhia é liderada por Donizeti Ferreira, CEO, Flavia Tempeste, diretora financeira, e Leandro Tempeste, diretor industrial.

Donizeti Ferreira disse, "Toda a equipe de gestão está animada com nossa parceria com a ACON. Estamos ansiosos para trabalhar com a ACON enquanto continuamos a fazer a KiSabor crescer e a fortalecer ainda mais sua posição no setor brasileiro de alimentos de marca para consumo."

Flavia Tempeste comentou, "A plataforma global e a expertise da ACON nos setores de consumo e varejo desempenharão um papel fundamental na expansão da KiSabor. Estamos entusiasmados em embarcar neste próximo capítulo de crescimento juntos." Leandro Tempeste acrescentou, "Estamos muito satisfeitos em fazer esta parceria com a ACON e estamos confiantes de que eles são o parceiro ideal para desenvolver ainda mais o legado notável da KiSabor."

Rodrigo Galvão, Sócio da ACON, declarou, "A KiSabor se estabeleceu como uma fabricante de alta qualidade de produtos alimentícios de marca para o consumidor, incluindo ofertas para consumidores voltados para a saúde, e estamos entusiasmados em ter a Companhia em nosso portfólio. Esperamos, com esse investimento, acelerar a expansão de sua rede de distribuição e presença de marca em todo o Brasil."

Diogo Yano, Diretor da ACON, acrescentou, "A ACON tem experiência significativa em investimentos no setor de alimentos de consumo de marca, incluindo nossa recente saída bem-sucedida da Dori, uma fabricante e distribuidora brasileira líder de snacks doces e salgados. O investimento na KiSabor demonstra nosso entusiasmo continuado sobre a categoria de alimentos no Brasil."

A BR Finance atuou como assessor financeiro exclusivo da KiSabor.

Sobre a ACON Investments

A ACON Investments, L.L.C. é um fundo internacional de investimento em private equity sediado em Washington, DC, que administra fundos de private equity e parcerias de propósito específico que fazem investimentos nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Com profissionais em Washington, D.C., Dallas, Los Angeles, Nova York, São Paulo, Madri, Cidade do México e Bogotá, a ACON já administrou US$ 7,2 bilhões em ativos desde o seu início e tem um histórico de investimentos de 29 anos. Para mais informações, visite www.aconinvestments.com.

CONTATOS:

Rodrigo Galvão

Sócio

[email protected]

Diogo Yano

Diretor

[email protected]

Meena Thever

Sócia, Head de Capital Formation e Relação com Investidores

[email protected]

