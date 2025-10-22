ACP Bioenergia e Germina Baixio firmam parceria para produção de grãos e algodão em área 100% irrigada no Baixio de Irecê, na Bahia

Reconhecida entre as maiores produtoras de cana e grãos do Brasil, a ACP inaugura uma nova unidade agrícola na fronteira do semiárido baiano, em área de até 15 mil hectares irrigados destinada ao cultivo de milho, soja e algodão.

RIBEIRÃO PRETO, Brasil e SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A ACP Bioenergia, produtora de grãos e cana-de-açúcar, em parceria com a Germina Baixio, empresa de serviços para a hidroagricultura controlada pelo Grupo Equipav, uma das principais companhias de infraestrutura do país, chega à nova fronteira do agro brasileiro, no Baixio de Irecê, na Bahia. As empresas anunciam parceria para a produção de grãos (soja e milho) e algodão em área de até 15 mil hectares 100% irrigada.

Alexandre Candido, CEO da ACP Bioenergia, destaca que a aliança é estratégica dentro do plano de expansão da Companhia, que prevê ultrapassar 200 mil hectares cultivados e ampliar as áreas irrigadas nos próximos anos.

O anúncio marca a chegada da ACP Bioenergia na Bahia com a implantação de uma nova frente agrícola. Especializada no cultivo de grãos e cana-de-açúcar, a ACP é uma das maiores produtoras do país com nove polos instalados em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Tocantins, levando agora sua expertise para o seu décimo centro produtivo na região do Baixio de Irecê.

A Germina Baixio fornecerá todos os serviços oferecidos por sua plataforma de irrigação instalada no Projeto Baixio de Irecê, área concedida pela Codevasf, na região dos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, no Vale do São Francisco, no noroeste da Bahia. A área é considerada uma das frentes mais promissoras da produção hidroagrícola brasileira, cobrindo uma área total de 105 mil hectares, dos quais cerca de 48 mil são irrigáveis.

O projeto foi concebido em nove etapas, com a 1 e 2 já concedidas em fase de ocupação e as etapas 3 a 9 assumidas pela Germina Baixio em um leilão de concessão realizado na B3 em junho de 2022. As etapas de 3 a 9 cobrem uma área de 50 mil hectares, sendo 31,5 mil irrigáveis. Ao longo dos 35 anos de concessão, a Germina Baixio prevê investimentos de cerca de R$ 1,1 bilhão e a criação de 180 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando mais de 250 mil pessoas.

ACP E GERMINA: PARCERIA PIONEIRA

"Esse projeto é mais um passo em nossa estratégia de investir na agricultura irrigada, que traz mais previsibilidade diante das variações climáticas recorrentes e marca a chegada da Companhia no noroeste da Bahia. A região tem grande potencial para ser um dos polos mais desenvolvidos da agricultura do país, pois conta com toda a infraestrutura para uma produção 100% irrigada com uso de energia limpa", afirma Candido.

A ACP é uma das maiores empresas agrícolas do país. Recentemente, realizou investimentos em irrigação no interior paulista e atualmente cultiva 10% de sua produção em áreas irrigadas em seus polos instalados em diferentes regiões do país.

A estimativa é que as quatro primeiras safras no Baixio de Irecê sejam de soja e milho. A partir da quinta safra, a empresa passará a cultivar algodão, uma das principais culturas do agro baiano. Alexandre Candido destaca que a abertura deste décimo polo produtivo deve gerar um crescimento de 20% na produção da empresa, sendo responsável por 10% de toda área agriculturável da companhia.

Para o diretor da Germina Brasil, Julio Perdigão, a parceria com a ACP representa um passo relevante para consolidação deste importante polo de desenvolvimento regional no semiárido baiano. "A materialização deste projeto vai ao encontro dos anseios do território de Irecê que integra mais de 21 municípios com impactos diretos na redução da pobreza, crescimento do IDH e fixação qualificada do ser humano no campo. Confiamos na expertise e valores da ACP para acelerar conjuntamente este perímetro irrigado com muito respeito ao meio ambiente e, especialmente, às pessoas", conclui Perdigão.

Sobre a ACP Bioenergia

A ACP Bioenergia é uma das principais fornecedoras independentes de cana-de-açúcar para usinas e produtora de grãos com atuação em seis estados brasileiros. Com uma trajetória de crescimento, marcada pela expansão sustentável de sua operação e do cultivo de cana e grãos em diferentes polos, a ACP Bioenergia se destaca por sua alta profissionalização e estrutura de governança com foco na gestão de suas equipes. São, aproximadamente, 1.800 colaboradores locados entre a sede administrativa, em Ribeirão Preto, e os nove polos produtivos.

Desde o início de sua história, em 1990, no Polo de Teodoro Sampaio (SP), a jornada da empresa é baseada em um crescimento estratégico e sustentável, acelerado a partir de 2015, com a criação do Polo Nova Alvorada do Sul - MS, quando rompeu a barreira de 1 milhão de toneladas em cana-de-açúcar fornecida. Em 2018, chegou à Edéia (GO), em um contrato com a Usina Tropical, do grupo BP Bioenergy.

Em 2019, deu mais um passo importante com a abertura de um novo polo, em Marianópolis, no Tocantins, focado na produção de soja e milho, que deve superar de 40 mil hectares em cultivo. Em 2020, implantou o Polo Rio Brilhante (MS) e, em 2021, o Polo Brasilândia (MS). Em 2023, a Companhia realizou a primeira safra de cana-de-açúcar em seu polo de Campina Verde (MG) com o grupo Cerradão, alcançando a marca de quatro milhões de toneladas de cana produzidas. Em 2025, a empresa iniciou as operações no polo em Lagoa da Prata (MG), em parceira com o grupo Raízen.

Reconhecida como uma importante fornecedora independente de cana para usinas do país e produtora de grãos, a ACP Bioenergia conta com vantagens competitivas que a diferenciam dos tradicionais players e proporcionam à empresa capturar oportunidades de negócio, se mantendo resiliente em condições adversas de mercado.

Com um modelo de operação agrícola 100% verticalizada, no qual a empresa é responsável por todas as etapas que vão do preparo, plantio, colheita até o transporte da matéria-prima, entregando cana nas esteiras das usinas. Há mais de 30 anos atuando no setor, a empresa é referência em produtividade nas diferentes regiões onde atua.

E essa diversificação climática e de cultura (soja e milho) é outra marca que diferencia o negócio da ACP. Com polos produtivos de cana em regiões distintas, a empresa produz em condições climáticas diversificadas, ao mesmo tempo em que sua operação está sempre bem-posicionada, próximas às usinas das quais é fornecedora e com UBG – Unidade de Beneficiamento de Grãos própria.

