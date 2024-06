Addverb anuncia parceria com Gillette Pepsi Companies Inc. na América do Norte

IRVINE, Califórnia, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Addverb, líder global em soluções de automação robótica para armazéns, tem o prazer de anunciar uma parceria empolgante com a Gillette Pepsi Companies Inc. (GPC) na América do Norte. A GPC distribui exclusivamente uma variedade de produtos Pepsi a partir de três centros de distribuição separados localizados em Wisconsin e Minnesota. Esses centros de distribuição atendem a vários mercados verticais, incluindo conveniência, mercearia e restaurantes.

A fase 1 da automação dos centros de distribuição da GPC começa com a instalação em La Crosse, Wisconsin. A Addverb fornecerá uma combinação de automação fixa e flexível, incorporando ASRS, estações Goods-to-Person (GTP) e um AMR de empilhadeira para melhorar a precisão e a eficiência da coleta em todo o centro de distribuição.

Sriram Sridhar, CEO da Addverb America's, disse: "Ao integrar robótica avançada e tecnologias de IA, juntamente com uma plataforma robusta de software de execução de armazém corporativo em suas operações de depósito, estamos muito satisfeitos em ajudar a GPC a obter ganhos de eficiência, flexibilidade e escalabilidade futura para aprimorar a experiência do cliente e dos associados do armazém."

Junto com o hardware robótico, a GPC integrará o software de automação empresarial da Addverb para melhorar o gerenciamento da localização e a eficiência da seleção, tornando a força de trabalho mais produtiva, necessitando de menos trabalho manual.

Com a integração das soluções de classificação e armazenamento ASRS da Addverb, o centro de distribuição baseado em GPC La Crosse espera obter um aumento de 37-40% nos casos por hora dentro de seu armazém e área de recebimento de operações. "A Addverb é uma verdadeira parceira de negócios. Nós (GPC) colocamos ideias e a equipe deles volta com metas realistas. Se sonharmos com isso, eles criam um sistema que funciona para nós," disse Joe Pfaff, diretor de transformação de negócios da GPC Pepsi Companies.

A Addverb pretende concluir a implementação inicial até o início de 2025, aproveitando suas proezas de consultoria e soluções versáteis de hardware/software para forjar uma parceria robusta e duradoura com a GPC. Lá, a pedra angular do engajamento — descoberta, execução e suporte — prepara o terreno para a colaboração com a GPC e outros distribuidores de alimentos e bebidas na América do Norte.

Fundada em 2016, a Addverb oferece soluções de automação fixas e flexíveis habilitadas para IA, permitindo que os clientes alcancem novos níveis de eficiência, confiabilidade e receita. Nossas soluções e softwares orientados por IA são projetados especificamente para atender aos setores globais de comércio eletrônico, distribuição de armazéns e manufatura. A Addverb's mantém vários escritórios e locais de clientes na América do Norte, com sede localizada em Irvine, Califórnia, e escritórios satélites em todo os Estados Unidos. Para mais informações, visite www.addverb.com.

