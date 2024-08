Adesão por assinaturas da Object First disparam 600% ano a ano no segundo trimestre de 2024

A demanda por armazenamento de backup à prova de ransomware impulsiona forte crescimento mundial

SAO PAULO, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Object First, fornecedora do Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability), o dispositivo de armazenamento de backup à prova de ransomware desenvolvido especificamente para a Veeam, anunciou hoje um forte crescimento no segundo trimestre de 2024, com um aumento de 600% nas assinaturas em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse impulso contínuo ressalta a demanda por armazenamento de backup imutável que ofereça proteção contra riscos de segurança, como o ransomware.

"Estou entusiasmado em ver o forte crescimento em todas as dimensões dos negócios da Object First à medida que atingimos marcos com novos produtos, uma rede de parceiros e clientes em expansão e reservas robustas", diz David Bennet, CEO da Object First. "Nossa abordagem exclusiva de fornecer o melhor armazenamento para a Veeam com uma solução segura, simples e poderosa está repercutindo nas organizações que precisam de mais resiliência contra ransomware."

Aumento das implementações estimula o rápido crescimento

A demanda por Ootbi da Object First no segundo trimestre de 2024 rendeu fortes reservas para as versões de dispositivos de 64TB e 128TB, aumentando 1.580% e 425% ano após ano, respectivamente. A empresa fechou vários negócios acima de seis dígitos no trimestre.

Revelando maior capacidade de armazenamento para Ootbi

Em junho, no VeeamON 2024, a Object First anunciou aumento da capacidade de armazenamento de até 192 TB em um único nó Ootbi, desbloqueando até 768 TB de armazenamento de backup imutável utilizável por cluster. A versão mais recente permite que os clientes gerenciem a capacidade de armazenamento com mais eficiência e façam backup dos dados com mais segurança, sem sacrificar o desempenho. A versão de 192 TB do Ootbi junta-se aos dispositivos existentes de 64 TB e 128 TB, todos interoperáveis. A integração contínua com a versão 12.1.2 da Veeam permite capacidades de armazenamento de backup ainda maiores, além de 3 PB, como parte de um repositório de backup da Veeam.

Expansão global de parceiros e clientes

A Object First continuou a expandir seu ecossistema global de parceiros, com um aumento de 300% ano a ano em parceiros de transações no segundo trimestre de 2024. Isso inclui o Veeam Accredited Service Provider (VASP) WolfStrata na América do Norte, e Bechtle, Cancome Gruppo 3C na EMEA. A empresa também aprofundou o seu banco de distribuidores na EMEA no segundo trimestre, incluindo Ingram Micro na Alemanha, V-Valley na Itália, Asbis na Eslováquia e TD Synnex na França e na República Checa.

Esses parceiros e distribuidores vendem para um vasto mercado de usuários finais. No segundo trimestre de 2024, o número de usuários finais que realizaram transações aumentou 480% ano a ano.

Reconhecimento da Indústria

Em reconhecimento ao valor que a Object First oferece aos parceiros, no segundo trimestre de 2024, a CRN incluiu a Object First na lista Storage 100 2024, e as líderes Meredith Frick e Kelly Wells foram incluídas na lista CRN 2024 Women of the Channel.

Sobre a Object First

À prova de ransomware e imutável pronto para uso, o Ootbi da Object First oferece armazenamento de backup seguro, simples e poderoso para clientes da Veeam. O dispositivo pode ser colocado em rack, empilhado e ligado em 15 minutos. O Ootbi é baseado em tecnologia de armazenamento de objetos imutável projetada e otimizada para desempenho imbatível de backup e recuperação. Elimine a necessidade de sacrificar o desempenho e a simplicidade para atender às restrições orçamentárias com Ootbi da Object First.

Contatos para imprensa

Capital Informação

Juliana Ornellas – [email protected]

Estela Silva – [email protected]

Luciane Bernardi – [email protected]

FONTE Object First