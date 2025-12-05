Adistec inicia a distribuição de soluções Zscaler e impulsiona transformação digital segura

Distribuidora aposta em soluções de Zero Trust, SASE e segurança para IoT/OT, ampliando sua presença e maturidade tecnológica na América Latina

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Adistec, distribuidora global de soluções de tecnologia, anuncia o início da comercialização no Brasil e na América Latina da marca Zscaler, líder global em segurança Zero Trust. A aliança, já em vigor, reforça o posicionamento da Adistec como um dos principais hubs de transformação digital segura na região, com foco em ampliar a proteção, a escalabilidade e a eficiência dos ambientes corporativos baseados em nuvem.

A parceria nasce em resposta à crescente demanda do mercado por soluções de segurança nativa em nuvem, capazes de substituir a infraestrutura de perímetro tradicional. Ao integrar a plataforma Zscaler Zero Trust Exchange ao portfólio, a Adistec passa a oferecer um conjunto completo de tecnologias de SASE (Secure Access Service Edge) e SSE (Security Service Edge), que incluem soluções de proteção de acesso à internet (Zscaler Internet Access, ou ZIA), de proteção de acesso a aplicativos privados (Zscaler Private Access, ou ZPA), de otimização da experiência do usuário (Zscaler Digital Experience, ou ZDX), Firewall Zero Trust, Data Loss Prevention (DLP), Cloud Access Security Broker (CASB) e soluções de segurança voltadas para IoT/OT (Tecnologia Operacional), um dos segmentos estratégicos de crescimento mapeados pela empresa.

Com a chegada da Zscaler ao portfólio Adistec, a distribuidora acelera sua estratégia de capacitação técnica e comercial dos canais, investindo em treinamentos, ações de marketing e inclusão da fabricante em programas especializados, como o Security One, voltado exclusivamente ao ecossistema de cibersegurança. Além disso, o acordo amplia o potencial de cross selling, oferecendo aos parceiros novas oportunidades de negócios ao integrar as soluções da Zscaler com demais tecnologias do leque de soluções da Adistec, fortalecendo a abordagem consultiva e de valor agregado.

"A entrada da Zscaler em nosso portfólio reforça o nosso compromisso em liderar a transformação de segurança na América Latina, migrando as empresas do modelo de perímetro para a arquitetura Zero Trust nativa em nuvem. Com a Zscaler, não apenas oferecemos a tecnologia mais inovadora, mas escalamos a capacidade dos nossos parceiros para se tornarem consultores de segurança cloud de ponta, garantindo proteção robusta e agilidade a nossos clientes regionais." Comenta Fabian Sperman, presidente da Adistec.

"A Zscaler tem um grande potencial de agregar funcionalidades ao ambiente de cibersegurança, possibilitando às revendas ampliar seus serviços e produtos e explorar oportunidades de cross selling junto aos clientes finais. Nosso foco é acelerar essa sinergia com parceiros brasileiros, fortalecendo o posicionamento da Adistec como uma distribuidora que concentra inovação, estratégia e resultados', afirma José Roberto Rodrigues, country manager e Alliances da Adistec Brasil.

A parceria também reflete a evolução das ofertas da Adistec para além da infraestrutura tradicional, acompanhando a tendência global de redes inteligentes, resilientes e protegidas por IA. A expectativa é que a integração das soluções da Zscaler permita às empresas reduzir custos e complexidade, além de aumentar a visibilidade e o controle sobre dados e os acessos, pilares essenciais da transformação digital segura.

"O acordo com a Adistec é um passo crucial para expandirmos nossa atuação na América Latina e levarmos a filosofia Zero Trust a um número maior de companhias. A experiência da Adistec com canais e sua forte presença regional são essenciais para apoiar empresas em sua busca por modernizar as estratégias de segurança. Isso permite que aumentem seus níveis de proteção, ao mesmo tempo que otimizam a operação, reduzem custos e ganham agilidade e eficiência nos negócios", afirma Roberto Regente, Vice-presidente LATAM da Zscaler.

Esse encontro reafirma o compromisso da Adistec de oferecer as soluções mais inovadoras e alinhadas às tendências globais, preparando empresas e parceiros para uma nova era de segurança digital, marcada pela integração entre nuvem, inteligência artificial e resiliência operacional.

Sobre Adistec

A Adistec é uma das maiores distribuidoras de TI de valor agregado da América Latina, com presença em 17 países. Com sede em Miami (EUA), atua com quatro áreas distintas de negócios - Distribuição, Educação, Serviços Profissionais e Cloud Services. Mantém em seu portfólio parceiros estratégicos globais das principais marcas líderes focadas em soluções para infraestrutura de data center e segurança da informação, além de uma ampla rede de revendas com cobertura nacional. Saiba mais em www.adistec.com.

Sobre a Zscaler

A Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera a transformação digital para que as empresas possam ser mais ágeis, eficientes, resilientes e seguras. Com mais de 7.700 clientes, suas soluções líderes em Security Service Edge (SSE) e SASE (Secure Access Service Edge),

protegem negócios contra ataques cibernéticos e perda de dados conectando com segurança usuários, dispositivos e aplicativos em qualquer lugar. Distribuída em mais de 160 data centers ao redor do mundo, a Zscaler Zero Trust Exchange é a maior e mais abrangente plataforma de segurança em nuvem baseada do planeta, garantindo desempenho, confiança e escalabilidade incomparáveis.

Saiba mais em zscaler.com.br ou siga-nos no LinkedIn @ZscalerBrasil

