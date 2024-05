Aditivo para baterias de íon-lítio Trinohex® Ultra obtém aprovação REACH na Coreia

HOUSTON, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O aditivo de eletrólito da Ascend Performance Materials para baterias de íon-lítio obteve a aprovação REACH na Coreia, expandindo ainda mais a disponibilidade desse material exclusivo. O Trinohex Ultra, fabricado nos Estados Unidos pela Ascend, agora está aprovado para importação para a Coreia em quantidades de até 1.000 toneladas métricas anuais de acordo com o REACH, o regulamento para registro, avaliação e autorização de produtos químicos na região.

Coberto por um extenso portfólio de patentes, o Trinohex Ultra é um 1,3,6-hexanetricarbonitrilo de alta pureza projetado para aumentar o ciclo de vida e melhorar a segurança das baterias de íons de lítio de alta tensão, como as usadas em veículos elétricos. Ele funciona formando uma película protetora ao redor do cátodo, o que evita a dissolução de íons metálicos e a decomposição do eletrólito, resultando em baterias mais seguras e duradouras.

Tensões mais altas permitem um carregamento mais rápido e maior autonomia em veículos elétricos. Mas esse aumento da tensão também aumenta a taxa de decomposição e degradação, o que leva a um aumento dos metais de transição e, por fim, ao envenenamento do ânodo, disse Dave McNeece, diretor comercial da divisão de especialidades sustentáveis da Ascend.

"Para os produtores de baterias, atingir um desempenho confiável em alta tensão tem sido um desafio", disse McNeece. "O Trinohex Ultra ajuda a desacelerar os efeitos negativos dos íons de metais de transição com uma estabilidade de tensão geral mais alta, permitindo que os fabricantes de células atinjam suas metas de tensão, melhorem o desempenho geral de suas células e aumentem a vida útil do ciclo."

O Trinohex Ultra demonstrou proteção superior ao cátodo em várias químicas de cátodo e eletrólitos em testes de terceiros. Essa proteção mostrou uma redução de 30% na geração de gases prejudiciais e desempenho mais duradouro, especialmente em condições extremas.

"A Coreia produz mais de um quinto da capacidade mundial de baterias para veículos elétricos", disse McNeece. "Os volumes de importação expandidos nos permitirão apoiar melhor esses fabricantes à medida que criam baterias inovadoras que funcionam sem quedas de desempenho associadas à próxima geração de tecnologias de bateria."

O Trinohex Ultra é fabricado em ativos de escala mundial e está prontamente disponível globalmente. A Ascend anunciou anteriormente a expansão do registro REACH na Europa e na China, e a empresa continua buscando novos e ampliados registros de inventário de produtos químicos globalmente.

