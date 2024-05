Das Lithium-Ionen-Batterieadditiv Trinohex® Ultra verdient sich die REACH-Zulassung in Korea

HOUSTON, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das Elektrolytadditiv von Ascend Performance Materials für Lithium-Ionen-Batterien hat die REACH-Zulassung in Korea erhalten und erhöht die Verfügbarkeit dieses einzigartigen Materials. Trinohex Ultra, das in den USA von Ascend hergestellt wird, ist nun für die Einfuhr nach Korea in Mengen von bis zu 1000 Tonnen jährlich gemäß REACH, der Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien in der Region, zugelassen.

Bei Trinohex Ultra, das durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt ist, handelt es sich um ein hochreines 1,3,6-Hexanetricarbonitril, das entwickelt wurde, um die Lebensdauer und die Sicherheit von Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterien, wie sie in Elektrofahrzeugen verwendet werden, zu erhöhen. Es bildet einen Schutzfilm um die Kathode, der die Auflösung von Metallionen und die Zersetzung des Elektrolyten verhindert, was zu sichereren und langlebigeren Batterien führt.

Höhere Spannungen ermöglichen ein schnelleres Aufladen und eine größere Reichweite von Elektrofahrzeugen. Diese erhöhte Spannung erhöht jedoch auch die Zersetzungsrate und die Zersetzung, was zu einem Anstieg der Übergangsmetalle und schließlich zu einer Vergiftung der Anode führt, so Dave McNeece, Kaufmännischer Leiter für den Geschäftsbereich Nachhaltige Spezialitäten von Ascend.

„Für Batteriehersteller war es eine Herausforderung, eine zuverlässige Leistung bei hohen Spannungen zu erreichen", so McNeece. „Trinohex Ultra trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von Übergangsmetallionen mit einer höheren Gesamtspannungsstabilität zu verlangsamen, sodass Zellhersteller ihre Spannungsziele erreichen, die Gesamtleistung ihrer Zellen verbessern und die Zykluslebensdauer erhöhen können."

Trinohex Ultra hat in Tests von Drittanbietern einen überlegenen Kathodenschutz für alle Kathoden- und Elektrolytchemien nachgewiesen. Dieser Schutz reduziert die Bildung schädlicher Gase um 30 % und sorgt für eine längere Lebensdauer, insbesondere unter extremen Bedingungen.

„Korea produziert mehr als ein Fünftel der weltweiten Batteriekapazität für Elektrofahrzeuge", sagte McNeece. „Die erweiterten Importmengen werden es uns ermöglichen, diese Hersteller bei der Entwicklung innovativer Batterien, welche ohne die mit der nächsten Generation von Batterietechnologien verbundenen Leistungseinbußen funktionieren, besser zu unterstützen."

Trinohex Ultra wird in Anlagen von Weltformat hergestellt und ist weltweit erhältlich. Ascend hat bereits eine erweiterte REACH-Registrierung in Europa und China angekündigt und das Unternehmen verfolgt weiterhin neue sowie weitere Registrierungen von Chemikalieninventaren in der ganzen Welt.

