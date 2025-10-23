Aduna acelera a comercialização da API de rede no Brasil com Vivo, Claro e TIM Brasil

PLANO, Texas, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Aduna, agregadora global de APIs de rede padronizadas, anunciou hoje um forte progresso no Brasil, onde as três principais operadoras de telefonia móvel – Vivo, Claro e TIM Brasil – estão avançando em seus esforços para comercializar APIs compatíveis com CAMARA por meio de colaboração direta com a Aduna. Um lançamento comercial está previsto para o quarto trimestre de 2025.

O Brasil é reconhecido como um dos mercados mais avançados do mundo em termos de APIs CAMARA, visto que as três operadoras já oferecem serviços que atendem diretamente às necessidades essenciais de segurança. A prevenção de fraudes continua sendo um foco principal, visto que APIs como verificação de números e detecção de troca de SIM permitem que as empresas protejam os clientes contra invasões de contas, roubo de identidade e fraudes móveis. Esses recursos são particularmente importantes no Brasil, onde o banco digital e o comércio voltado para dispositivos móveis estão crescendo rapidamente e exigem níveis mais altos de confiança e confiabilidade.

Ao se alinharem ao modelo de agregação da Aduna, Vivo, Claro e TIM estão criando um caminho unificado para empresas e desenvolvedores acessarem essas APIs em todo o Brasil. Essa estratégia simplifica a integração, reduz a fragmentação e acelera a entrega de casos de uso de alto valor, garantindo que a inteligência de rede possa ser implementada em escala para melhorar a segurança, fomentar a inovação e fortalecer a confiança digital em diversos setores.

"As APIs de rede são um componente estratégico do nosso roadmap de inovação digital", disse Leonardo Silva, Chefe de Mensageria B2B, CPaaS e Open Gateway da Vivo. "A parceria com a Aduna nos permite estender esses recursos a um ecossistema mais amplo de empresas e desenvolvedores, com a confiança de acesso padronizado e seguro."

"Consideramos as APIs padronizadas como catalisadoras da transformação entre setores", disse Ageu Dantas, Chefe de Data Analytics da Claro. "Com a Aduna, podemos simplificar o acesso e impulsionar uma adoção mais rápida pelas empresas em larga escala."

"Nosso compromisso é construir um ecossistema de APIs aberto e confiável", acrescentou Leonardo Siqueira, Diretor de Monetização de Dados da TIM. "Colaborar com a Aduna nos permite entregar mais valor aos nossos parceiros, ao mesmo tempo em que aceleramos o lançamento no mercado."

"O Brasil está mostrando o que é possível quando as operadoras se alinham a padrões globais como o CAMARA", disse Anthony Bartolo, CEO da Aduna. "Com forte apoio da Vivo, Claro e TIM, a região está se tornando um modelo para a comercialização de APIs de rede em larga escala."

A Aduna continua a expandir sua atuação em mercados estratégicos, oferecendo a empresas, plataformas e desenvolvedores uma interface única e consistente para acessar recursos de rede padronizadas e de alto valor de CSPs em todo o mundo.

Sobre a Vivo (Telefônica Brasil)

A Vivo, marca comercial da Telefônica Brasil, é a principal empresa de telecomunicações do Brasil, que oferece serviços móveis, fixos, banda larga e digitais a mais de 116 milhões de clientes. Subsidiária do Grupo Telefónica, a Vivo desempenha um papel central no avanço da infraestrutura digital e da agenda de inovação do Brasil. A empresa é pioneira na adoção de tecnologias emergentes, incluindo 5G e APIs de rede, e contribui ativamente para a iniciativa global CAMARA, permitindo recursos de rede padronizadas e seguras para ecossistemas de empresas e desenvolvedores.

Sobre a Claro Brasil

A Claro é o maior grupo de telecomunicações da América Latina e uma das maiores operadoras multisserviços do Brasil, com presença em todas as regiões do país. A empresa atende mais de 4.800 municípios brasileiros, suas redes oferecem serviços para aproximadamente 98% da população. A Claro oferece soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de maneira verdadeiramente convergente em múltiplas plataformas fixas e móveis. A Claro é líder de mercado em TV por assinatura, banda larga fixa e é a provedora de serviços móveis de crescimento mais rápido. Por meio da marca "Claro empresas", também lidera o segmento de serviços corporativos, incluindo cloud, telecom, TI, e soluções de segurança de rede e aplicações. A Claro também é uma importante colaboradora da iniciativa CAMARA, dando suporte ao desenvolvimento e à comercialização de APIs de rede padronizadas para permitir soluções empresariais seguras e escaláveis em todos os setores.

Sobre a TIM Brasil

A TIM Brasil é uma operadora de telecomunicações líder, focada em conectividade móvel e inovação digital, que atende mais de 60 milhões de clientes em todo o país. Como parte do Grupo TIM, apoiado pela Telecom Italia, a empresa está comprometida em acelerar a inclusão digital e o avanço tecnológico no Brasil. A TIM tem estado na vanguarda da implementação do 5G, liderança em sustentabilidade e modernização de redes. Ela também apoia fortemente padrões abertos e é participante fundadora da iniciativa CAMARA, trabalha para disponibilizar APIs de rede padronizadas que possibilitam soluções seguras e de alto desempenho para empresas e desenvolvedores.

Sobre a Aduna

Aduna é um empreendimento marcante entre algumas das principais operadoras de telecomunicações do mundo e a Ericsson, dedicado a permitir que desenvolvedores em todo o mundo acelerem a inovação aproveitando as redes ao máximo por meio de APIs de rede comuns. Seus parceiros de empreendimento incluem AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, e&, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon e Vodafone. As plataformas de parceiros de desenvolvimento da Aduna incluem Google Cloud, Infobip, Sinch e Vonage. Ao combinar APIs de rede de múltiplas operadoras globalmente em uma plataforma unificada baseada no projeto open-source CAMARA, liderada pela GSMA e Linux Foundation, a Aduna fornece uma plataforma padronizada para fomentar a colaboração, melhorar a experiência do usuário e estimular o crescimento do setor.

Para saber mais sobre APIs de rede e a Aduna, acesse adunaglobal.com.

