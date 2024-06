Aeroporto de Guayaquil implementa segurança por vídeo com IA da Motorola Solutions

Câmeras, análises e controle de acesso ajudarão a aprimorar a segurança e o bem-estar dos passageiros, funcionários e operações aéreas

SÃO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A., TAGSA, que administra o Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, na cidade de Guayaquil, no Equador, escolheu a solução de vídeo segurança e controle de acesso Avigilon Unity da Motorola Solutions (NYSE: MSI) para apoiar operações mais seguras e eficientes. A plataforma de segurança nas instalações baseada em IA simplifica o gerenciamento de vídeo e o controle de acesso em várias instalações e permite que a equipe de segurança compartilhe vídeos com mais facilidade para melhorar a consciência situacional e a colaboração.

Com 180 hectares de área terrestre e uma média de 4 milhões de passageiros por ano, o aeroporto de Guayaquil desempenha um papel crucial como terminal de tráfego aéreo internacional, conectando o Equador a mais de 15 destinos internacionais. A Avigilon Unity foi escolhida para ajudar a mitigar as ameaças à segurança comuns em aeroportos internacionais em todo o mundo, desde pequenos furtos e roubos a crime organizado e terrorismo.

"A tecnologia é de vital importância para manter os altos padrões de serviço que sempre caracterizaram o aeroporto de Guayaquil e para manter a segurança de nossos passageiros, funcionários e operações aéreas", diz Angel Cordova, gerente geral da TAGSA. "Com nossa nova solução de gerenciamento de vídeo e controle de acesso, conseguimos estender a segurança a áreas que não eram cobertas anteriormente, além de adicionar recursos que permitem que nossa equipe de segurança tome decisões mais informadas e eficientes."

As câmeras de segurança Avigilon da Motorola Solutions foram instaladas estrategicamente em todo o aeroporto para proporcionar visibilidade à equipe de segurança em locais críticos. A análise de vídeo pode detectar e notificar sobre anomalias que podem indicar atividades incomuns de multidões, acesso não autorizado a áreas restritas e outras ameaças à segurança, como bagagens abandonadas.

Além disso, câmeras térmicas foram instaladas em grandes áreas do aeroporto para melhorar a visibilidade noturna. Essas câmeras de alto desempenho podem cobrir grandes extensões, detectar movimentos incomuns e localizar possíveis intrusos em áreas restritas com base em suas características térmicas. Isso melhorou significativamente as capacidades de segurança e detecção em áreas críticas com pouca luz.

"Com a Avigilon Unity, a equipe de segurança do Aeroporto de Guayaquil pode pesquisar e analisar vídeos ao vivo e gravados de forma mais rápida e eficiente", diz Ulises Gomez, MSSSI vice-presidente e diretor de Vendas de Vídeo Segurança e Controle de Acesso da Motorola Solutions para a América Latina. "Isso permite que eles detectem, respondam e investiguem melhor os incidentes à medida que eles ocorrem, aumentando a segurança e a proteção em todo o terminal e nas operações do aeroporto."

