Aeroporto de Vancouver se prepara para a Copa do Mundo FIFA 2026™

YVR potencializa infraestrutura, uso de tecnologia de ponta e parcerias com órgãos de turismo locais para uma experiência de viagem completa

SAO PAULO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Como uma das 16 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2026, Vancouver está contando os dias para o torneio e se preparando para receber milhares de fãs de futebol, jogadores e profissionais. A porta de entrada é o Aeroporto Internacional de Vancouver (YVR), que em 2025 registrou um número recorde de passageiros, recebendo 26,9 milhões de visitantes. Neste verão, o crescimento deve continuar, com uma previsão de passageiros diários médios de 8 de junho a 12 de julho superando os 90 mil, excedendo facilmente os números do mesmo período do ano passado.

Os preparativos para a Copa do Mundo FIFA 2026 começaram em junho de 2022, após o anúncio das cidades-sede. Para garantir o padrão de confiabilidade durante este período movimentado, o YVR montou uma equipe multifuncional de especialistas em facilitação, gestão de emergências, bagagem, manutenção, comunicações e muito mais. Esta equipe está trabalhando em conjunto com agências federais que operam no YVR, bem como com parceiros externos, como o Comitê Anfitrião de Vancouver, valendo-se da expertise adquirida em outros eventos de grande demanda como operações de cruzeiros, grandes shows, os Jogos Invictus Vancouver Whistler 2025 e os Jogos Olímpicos de Vancouver.

As operações especializadas incluem suporte multilíngue, novos voos em parceria com parceiros aéreos - incluindo voos charters privados -, e a central de coordenação da FIFA, com atuação 24 horas por dia para otimizar os procedimentos de viagem de jogadores, árbitros e outros profissionais envolvidos na Copa.

Tecnologia para otimizar as operações

Para apoiar esse trabalho operacional, é essencial contar com tecnologia de ponta e iniciativas inovadoras do aeroporto cumprem bem esse papel:

O YVR foi o primeiro aeroporto no Canadá a instalar equipamentos de raios-X de Tomografia Computadorizada (TC) nas instalações de segurança doméstica. Os passageiros nesses pontos de controle podem deixar grandes eletrônicos e líquidos em suas malas, simplificando o processo de rastreamento de segurança.

Um novo programa de biometria agilizará o embarque para passageiros em voos selecionados, dando-lhes a opção de usar a identificação facial para verificar sua identidade no portão.

Novo sistema de bagagem de Controle de Alto Nível (HLC)) garante uma entrega de bagagem mais rápida e confiável.

Viagem que começa no aeroporto

Para os muitos fãs que viajam para Vancouver, o YVR será o primeiro e o último ponto de contato que terão com a região. Para oferecer aos viajantes a experiência de estar no destino, o aeroporto antecipa um senso de emoção e camaradagem em todo o terminal, apoiado por gráficos temáticos, momentos para fotos e sinalização. Com elementos naturais, que representam céu e terra, entrelaçados no design interior e uma ampla coleção de arte indígena original, passar pelo terminal proporciona um forte sentimento de conexão com a área local.

Os fãs do esporte têm a oportunidade de ampliar sua experiência além dos jogos. Em Vancouver, são boas pedidas o Stanley Park, a ponte suspensa Capilano Suspension Bridge, o mercado da Granville Island, o histórico bairro de Gastown, o mirante Vancouver Lookout e trilhas na Grouse Mountain, enquanto quem tem mais tempo pode explorar o famoso resort de Whistler, ideal no verão para mountain bike, trilhas e paisagens alpinas; visitar Victoria, a capital de British Columbia, com seus jardins e a popular observação de baleias; ou desfrutar das vinícolas e lagos cristalinos do Vale do Okanagan.

Como forma de oferecer aos viajantes essa experiência de viagem completa, o YVR emprega uma abordagem chamada "TeamYVR", uma colaboração com os órgãos de turismo locais, que oferece suporte integrado e soluções personalizadas para companhias aéreas que procuram estabelecer ou expandir serviços, desde o planejamento de rede até campanhas de marketing contínuas.

Sobre o Aeroporto Internacional de Vancouver

O Aeroporto Internacional de Vancouver (YVR) é um centro global diversificado que conecta pessoas, cargas, dados e ideias, e serve como plataforma para nossa comunidade se unir e prosperar. Somos motivados por apoiar o desenvolvimento econômico regional e fazer uma diferença positiva na vida dos residentes da Colúmbia Britânica. Fazemos isso com foco em servir nossos passageiros, parceiros, trabalhadores e comunidade por meio da modernização digital, liderança climática, reconciliação e sustentabilidade financeira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950232/FIFA500_1.jpg

FONTE Aeroporto Internacional de Vancouver