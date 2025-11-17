Agência Comunicado lança marketplace de serviços com IA para contratação rápida e transparente de comunicação estratégica

Nova plataforma digitaliza o acesso a Gestão de Mídias Sociais, Assessoria de Imprensa e Gestão de Crise, garantindo propostas no mesmo dia e suporte 24/7

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Agência Comunicado, com mais de 15 anos de experiência no atendimento a grandes empresas nacionais e internacionais, apresenta ao mercado seu marketplace de serviços de Comunicação com IA (Inteligência Artificial). A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de otimizar e agilizar a contratação de serviços essenciais de comunicação estratégica para o mercado corporativo, simplificando processos historicamente complexos e demorados.

Marketplace de Comunicação no Brasil (PRNewsfoto/Agência Comunicado)

O cenário atual exige que a comunicação corporativa seja executada com velocidade máxima. A proliferação de canais digitais e o risco constante de crises reputacionais demandam uma resposta imediata e coordenada. Por isso, o time por trás do marketplace garante o envio de propostas detalhadas no mesmo dia para serviços críticos como Gestão de Mídias Sociais, Assessoria de Imprensa e Gerenciamento de Crises. A equipe de especialistas está disponível 24/7 e o processo de aquisição pode ser feito via WhatsApp, garantindo a eliminação da burocracia.

O fluxo digital do marketplace não apenas acelera a contratação, mas também oferece transparência completa sobre os valores e escopos dos projetos. O cliente obtém visibilidade imediata dos custos e do cronograma, permitindo decisões estratégicas mais rápidas. Essa eficiência é crucial para gestores que necessitam de soluções de alto impacto, mas não podem aguardar semanas por um planejamento. A plataforma opera como um ponto único de acesso à experiência multidisciplinar da agência.

Arquitetura da Reputação e Comunicação Generativa

O diferencial da Agência Comunicado reside na aplicação da Arquitetura da Reputação aliada à Comunicação Generativa. Essa fusão estabelece um uso estratégico e responsável da Inteligência Artificial para ir além da simples divulgação, focando na construção e proteção de longo prazo da imagem da marca.

A Arquitetura da Reputação funciona como um framework estratégico que abrange:

Diagnóstico Preditivo: Uso de IA para mapear tendências de mercado, riscos de crise e percepções de público.

Planejamento de Narrativa: Desenvolvimento de storytelling otimizado para os algoritmos de busca e IA generativa (GEO - Generative Engine Optimization).

Execução Omnichannel: Produção, coordenação e distribuição de conteúdo nos canais de mídia social e imprensa.

Monitoramento Estratégico: Análise contínua do impacto da comunicação, da marca cliente, concorrentes e mercado.

O conceito de Comunicação Generativa assegura que os modelos avançados de linguagem utilizados pela agência não apenas ajudem na criação de conteúdo, mas garantam a profundidade estratégica, autenticidade na voz da marca e otimização para as novas demandas dos mecanismos de busca generativos. A agência utiliza a IA para adequar a voz da marca e porta-vozes, segmentar públicos com alta precisão e antecipar cenários de crise por meio de análises preditivas.

"Nossa abordagem utiliza a IA como parceira criativa e estratégica, capaz de amplificar a autenticidade das marcas e reduzir o ruído. O marketplace materializa essa filosofia, oferecendo acesso transparente a cada camada da Arquitetura da Reputação que construímos com tecnologia e consciência", afirma Cecilia Loreto Mack, diretora da Agência Comunicado, reforçando o compromisso com a inovação aliada à ética.

Denis Augusto Mack, sócio e desenvolvedor da plataforma, acrescenta: "A inteligência artificial está no núcleo operacional do nosso marketplace. Não se trata de um recurso cosmético, mas da estrutura que nos permite entregar soluções com maior precisão e alinhamento, garantindo que a comunicação seja sempre um ativo estratégico para as empresas."

A plataforma disponibiliza a contratação de pacotes integrados ou serviços avulsos, incluindo Marketing de Influência, Gestão de Ads, Media Training, Conteúdo Editorial otimizado para SEO Generativo, Produção de Vídeos, Clipping e Consultoria em Comunicação. A plataforma opera como um ponto único de acesso à experiência multidisciplinar da agência, e passará também a incorporar serviços de parceiros confiáveis em outros serviços de comunicação, além dos que já estão disponíveis no marketplace, garantindo um portfólio ainda mais completo e integrado para o cliente.

Experiência Multidisciplinar e Atuação Nacional

A Agência Comunicado mantém um time multidisciplinar composto por jornalistas, cientistas de dados, estrategistas de branding e especialistas em gestão de crise. Essa composição garante que as soluções entregues combinem a perspicácia da comunicação tradicional com a eficiência e o poder analítico trazido pela tecnologia.

A atuação nacional e internacional da agência, com experiência comprovada desde 2008 e atendimentos a clientes dos mais diferentes setores B2B e B2C (Agro, Beleza, Construção, Cultura, Consumer Marketing, E-Commerce, Educação, Eventos, Farma, Food Service, Hospitalar, Indústrias, Logística, Seguros, Tecnologia, Serviços, Turismo e Varejo), reforça seu posicionamento como referência em comunicação com propósito.

Para otimizar a comunicação, o contato com a agência pode ser feito diretamente por meio da plataforma (webapp para IOS ou Android) e disponível em: www.agcomunicado.com.

