Agibank usa Agentforce da Salesforce para escalar atendimento bancário

Banco digital com modelo de atendimento híbrido usa agentes de IA para escalar atendimento via WhatsApp e reter clientes

SÃO PAULO, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Salesforce, líder global em CRM com IA, e o Agibank, banco digital brasileiro focado em inclusão financeira, anunciam que o Agibank adotou o Agentforce 360 Platform para transformar a forma como atende seus clientes no ambiente digital. Com uma arquitetura multiagente integrada ao WhatsApp, o Agibank superou as limitações dos chatbots tradicionais por árvore de decisão e passou a oferecer jornadas completas de atendimento, do autoatendimento transacional à análise de back-office — tudo com IA agêntica.

O Agibank atende em grande parte brasileiros com renda mensal até R$ 3,5 mil — perfil que representa 90% da população do país, distribuído em todas as regiões. Uma das barreiras históricas no atendimento digital a esse público é a diversidade de expressões regionais e coloquiais. Com Agentforce, o banco passou a compreender a intenção do cliente independentemente do vocabulário local, tornando o atendimento genuinamente acessível a quem mais precisa.

Da árvore de decisão à IA agêntica: uma virada no modelo de atendimento

O Agibank operava com um modelo de chatbot baseado em árvore de decisão — funcional para tarefas simples, mas, no caso de jornadas mais complexas, exigia mais passos do cliente e, com frequência, ocorria o transbordo para o atendimento humano para atender demandas fora de um menu predefinido. Atualmente, chatbots na instituição resolvem processos simples, tais como entregar a fatura do cartão de crédito e autenticar clientes. Agora, com Agentforce, agentes de IA podem interpretar intenções e lidar com tarefas de atendimento ao cliente mais complexas como:

Agente roteador de IA: classifica a intenção do usuário e define o destino correto dentro do ecossistema

classifica a intenção do usuário e define o destino correto dentro do ecossistema Agente tira-dúvidas: agente especializado que combina base de conhecimento com contexto da conversa, usando tecnologia RAG ( Geração Aumentada por Recuperação ) e PromptBuilder para formatar habilidades e tópicos

agente especializado que combina base de conhecimento com contexto da conversa, usando tecnologia e para formatar habilidades e tópicos Agente de portabilidade: identifica clientes em processo de portabilidade de empréstimo para outra instituição e, de forma proativa apresenta as vantagens de permanecer na instituição — reduzindo diretamente a taxa de portabilidade

Toda essa estrutura conta com o Agentforce Service, que executa automações, fluxos de trabalho e conecta-se com APIs e o core bancário de atendimento ao cliente para que os agentes de IA forneçam os serviços acima, assim como chatbots com árvores de decisão para menu de entrada, autoatendimento e transbordo. O Data 360 viabiliza a harmonização dos dados do cliente, garantindo que cada agente atue com contexto completo e atualizado.

"A curadoria da base de conhecimento é o que define a qualidade do agente. Também é fundamental estabelecer claramente o que ele deve e não deve fazer — os guardrails. Um agente bem instruído e bem alimentado resolve jornadas que antes só um humano conseguia conduzir", afirma Matheus Girardi, CMO do Agibank.

Além dos chatbots: uma nova arquitetura para o atendimento digital

A escalabilidade é central para a missão do Agibank em democratizar serviços financeiros enquanto cresce rapidamente. Ao usar o Agentforce para gerir demandas complexas de alto volume, o banco se apóia em uma camada agêntica da plataforma para ampliar velocidade, qualidade e custo-eficiência.

Entre os resultados que sustentam essa percepção estão:

80% de deflexão em consultas de proposta de crédito

em consultas de proposta de crédito 30% de deflexão em perguntas frequentes (FAQ), com mais de 60 mil clientes atendidos desde novembro de 2025

em perguntas frequentes (FAQ), com mais de 60 mil clientes atendidos desde novembro de 2025 70 mil consultas por mês atendidas pelo agente de status de empréstimo

atendidas pelo agente de status de empréstimo Respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem filas

Uma colaboração estratégica construída para escalar com governança

A operação do Agentforce no Agibank conta com o suporte direto de da área de Professional Services da Salesforce, dedicados a compartilhar melhores práticas, acompanhar os projetos de perto e permitir que a evolução da plataforma aconteça com governança e segurança.

Essa presença próxima reflete uma abordagem que o Agibank descreve como contínua: a implementação não tem um ponto de chegada fixo — é uma jornada de ajuste e expansão permanente.

"A implementação é uma jornada. É preciso monitorar as interações, ajustar o tom de voz e a precisão das respostas conforme o feedback real dos clientes. A integração com ações — buscar uma fatura, atualizar um cadastro, executar uma transação — é o que torna a IA verdadeiramente agêntica, e não apenas um chatbot mais sofisticado", comenta Matheus.

"O Agibank está implementando uma camada de agentes que permite à empresa se conectar, de forma personalizada, com clientes que não tinham experiência prévia com produtos de serviços financeiros", destaca Daniel Hoe, vice-presidente sênior de marketing da Salesforce para América Latina. "O Agentforce ajuda o Agibank a escalar o atendimento ao cliente e aprimorar a experiência de serviços bancários, mais em linha com as necessidades do público", finaliza Daniel.

Visão de futuro: agentes para crédito, retenção e cartão

Com a estrutura multiagente orquestrada no WhatsApp, o Agibank planeja ampliar a integração da IA agêntica para mais canais, levando a mesma capacidade de resolução de jornadas completas a outros pontos de contato com o cliente. A meta é dobrar o número de agentes em produção até meados de 2026.

A visão do banco é clara: fazer que cada canal digital seja capaz de resolver — e não apenas encaminhar.

Sobre a Salesforce

A Salesforce ajuda organizações de qualquer tamanho a se tornarem empresas agênticas — integrando humanos, agentes, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e confiável para desbloquear crescimento e inovação sem precedentes. Visite www.salesforce.com/br para mais informações.

Sobre o Agibank

O Agibank luta por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros através de um modelo de negócio único no Brasil, criado para atender um público que representa a maioria da população brasileira, cujas necessidades ainda estão distantes das prioridades dos grandes bancos e dos bancos exclusivamente digitais. Acreditamos preencher um espaço em branco no mercado ao atender com qualidade e dignidade um público que muitas vezes se sente invisível. Nosso modelo híbrido combina um banco digital completo, leve, rápido e fácil, com lojas que proporcionam uma experiência presencial acolhedora, ágil e acessível para todos os brasileiros. Desenvolvemos soluções personalizadas e uma jornada simples e inclusiva para clientes que não são nativos digitais, garantindo uma vantagem competitiva significativa. Acreditamos que essa abordagem nos permite conquistar mais clientes, construir relacionamentos duradouros e fortalecer nossos negócios.

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FONTE Salesforce