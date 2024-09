AIKO revela módulos solares ABC tipo N de alta eficiência

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A AIKO, uma empresa líder global em novas tecnologias de energia, orgulhosamente apresentou seus módulos ABC tipo N-Type (All Back Contact) na Intersolar South América. Apresentando alta eficiência de conversão, qualidade confiável e design elegante, os módulos ABC atraíram atenção significativa de um público global e especialistas do setor.

A linha de produtos incluía a série "Stellar" para cenários centralizados, a série "Comet" para aplicações comerciais e industriais e a série "Neostar" para uso residencial, atendendo às diversas necessidades dos clientes. A AIKO também revelou seu módulo "Infinite", alcançando um avanço na eficiência de conversão de 25,2%, estabelecendo um novo padrão no setor.

As células ABC (All Back Contact) têm os contatos positivos e negativos na parte traseira da célula, permitindo que a parte frontal fique livre de linhas de grade. Isso maximiza o uso da luz incidente, reduz as perdas ópticas e aumenta a área efetiva de geração de energia, resultando em maior eficiência de conversão.

Como resultado, os módulos ABC tipo N da AIKO alcançam uma eficiência de entrega notável de 24,2%, ficando em primeiro lugar na lista de eficiência de produção de módulos comerciais globais da TaiyangNews por 18 meses consecutivos. Sob dimensões de módulo idênticas, os módulos ABC tipo N-Type da AIKO superam os módulos TOPCon em 6-10% na produção de energia. Combinados com produção de energia otimizada sob sombreamento, melhor coeficiente de temperatura (-0,26%/℃) e menor degradação (≤ 1% no primeiro ano, ≤ 0,35% de degradação anual do ano 2-30), os módulos ABC criam maiores rendimentos de eletricidade para os clientes em vários cenários.

Os módulos ABC tipo N-Type da AIKO também se destacam na supressão de alta temperatura e resistência a microfissuras, garantindo um desempenho mais seguro e confiável das usinas de energia ao longo de seus ciclos de vida.

A impressionante estreia dos produtos ABC tipo N-Type da AIKO na exposição recebeu muitos elogios de distribuidores locais e empresas de EPC. Durante o evento, a AIKO assinou um acordo de distribuição com a RB Solar, uma das principais distribuidoras de painéis solares do Brasil, comprometendo-se a fornecer 200 MW de módulos ABC de alta eficiência no próximo ano. Além disso, a AIKO firmou acordos de MOU para fornecimento de módulos com a Aevo Solar e a GS Solar, em parceria para desenvolver ainda mais o mercado solar brasileiro.

"O Brasil tem imenso potencial solar e estamos muito satisfeitos em estabelecer parcerias fortes com os principais colaboradores locais", afirmou Jing Liu, Diretor Regional de Vendas da AIKO LATAM. "Juntos, introduziremos produtos ABC tipo N-Type avançados nos mercados brasileiros, entregaremos o máximo valor aos clientes e contribuiremos para a transição de energia limpa do Brasil."

Impulsionada pela inovação máxima, a AIKO continuará a buscar tecnologia de ponta, aproveitando o poder de seus produtos ABC tipo N-type mais eficientes e confiáveis para impulsionar o impulso em direção a uma sociedade de carbono zero.

Sobre a AIKO

A AIKO é uma empresa líder global em tecnologia de energia limpa que fabrica produtos fotovoltaicos e soluções completas para vários cenários, incluindo células solares, módulos ABC (All Back Contact) tipo N-type e sistemas de gerenciamento de energia. A missão da AIKO é capacitar a transição energética global para uma sociedade livre de carbono, e a empresa está comprometida em buscar a inovação tecnológica definitiva para acelerar o processo para atingir a neutralidade de carbono.

https://aikosolar.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493073/1.jpg

FONTE Aiko