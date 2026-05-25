Aimotion e Google Cloud colaboram para expandir o marketing automotivo baseado em IA globalmente

SINGAPURA, 24 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- No evento "Boundless Cloud, Global Motion" realizado na sede da Google para a região Ásia-Pacífico, a Aimotion — empresa de IA especializada em marketing automotivo de alto valor e ciclo de decisão longo — apresentou uma solução completa de "geração de leads automotivos + IA em redes sociais", construída sobre a Google Cloud. A parceria aborda diretamente uma desconexão crítica do setor: a lacuna operacional entre o tráfego fragmentado de rede social e a conversão real de leads durante a expansão global.

Ao integrar a infraestrutura escalável do Google Cloud com os conjuntos de dados verticais proprietários da Aimotion — incluindo milhões de perfis de compradores e ativos visuais automotivos — a solução divide os silos tradicionais entre aquisição de tráfego e vendas. "Para realmente operacionalizar a IA, os modelos genéricos não são suficientes; dados verticais específicos do setor são imperativos", afirmou o CEO da Aimotion, Hongyu Zhang. "Estamos orgulhosos de possibilitar que os sistemas de IA agênticos ofereçam valor operacional mensurável para as montadoras."

Um fluxo de trabalho multiagente para marketing de ponta a ponta

A plataforma automatiza o funil de marketing automotivo por meio de uma arquitetura multiagente especializada:

Agente de produção criativa: escala a produção de peças de marketing localizadas, vídeos curtos e transmissões ao vivo assistidas por IA para distribuição global.

escala a produção de peças de marketing localizadas, vídeos curtos e transmissões ao vivo assistidas por IA para distribuição global. Agente de crescimento: automatiza as interações com o cliente em tempo real em todos os canais de mensagens, acelerando os tempos de resposta dos leads e maximizando as conversões de agendamentos em showrooms.

automatiza as interações com o cliente em tempo real em todos os canais de mensagens, acelerando os tempos de resposta dos leads e maximizando as conversões de agendamentos em showrooms. Agente de inteligência de dados: fornece análises em tempo real para otimizar continuamente o funil de conversão e promover decisões comerciais baseadas em dados.

Impacto mensurável: dimensionamento de operações e garantia de confiabilidade

Em implantações corporativas, a solução da Aimotion oferece retornos comerciais imediatos. Ao condensar um processo de produção de vídeo manual padrão de 4 horas em apenas 10 minutos, o sistema aumenta em mais de 30 vezes a eficiência operacional dos revendedores automotivos.

Além disso, um sistema automatizado de inspeção de qualidade alimentado pelo Google Cloud reduz erros factuais e alucinações de IA em 21% em cenários complexos multilíngues, mantendo uma taxa de conteúdo altamente utilizável de mais de 93%. Isso reduz efetivamente os riscos de segurança da marca, transformando a IA em uma solução confiável e pronta para produção.

À medida que o setor automotivo muda para operações globais profundas e envolvimento do cliente, a colaboração entre a Aimotion e Google Cloud fornece um plano replicável e de alta eficiência para a atualização inteligente do setor.

CONTATO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986183/20260522182222_4089_93.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986185/20260522182256_4090_93.jpg

FONTE AIMOTION SDN. BHD