AI/works inaugura uma nova era do desenvolvimento ágil e de software de próxima geração

Plataforma de desenvolvimento agêntico da Thoughtworks foi criada para apoiar tanto a modernização tecnológica quanto o desenvolvimento greenfield.

Logo AI/works Agentic AI platform

CHICAGO, 20 de janeiro de 2026 A Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e IA para impulsionar a inovação digital, anuncia hoje o lançamento do AI/works, uma nova plataforma de desenvolvimento agêntico que estabelece um novo padrão para a modernização de sistemas legados e a construção de produtos e plataformas tecnológicas de nível industrial na era da inteligência artificial. A empresa acredita que a plataforma permite construir tecnologia de maior qualidade ao mesmo tempo em que melhora de forma significativa a eficiência econômica de construir, manter e operar tecnologias corporativas.

Há décadas, a Thoughtworks molda muitas das práticas que definem o desenvolvimento moderno de software, incluindo Agile, microsserviços e entrega contínua. O AI/works amplia esse legado para a era da IA ao unificar, em uma única plataforma voltada a ambientes corporativos complexos, o entendimento de sistemas legados, o aprimoramento de requisitos, a geração dinâmica de especificações automatizadas e a geração e testes de código por agentes.

A adoção de IA avança rapidamente em todos os setores, mas muitas organizações ainda esbarram no descompasso entre a ambição em torno da IA e a realidade de seus sistemas legados. Enquanto plataformas agênticas emergentes geralmente partem de arquiteturas criadas do zero ou se limitam a ganhos pontuais de produtividade, o AI/works foi projetado para as condições híbridas nas quais as empresas realmente operam.

O AI/works conecta esses dois mundos em um fluxo contínuo. Os primeiros clientes que já estão desenvolvendo com a plataforma demonstram que ciclos de modernização que antes levavam anos agora podem ser concluídos em meses, com reduções relevantes de custos e ganhos expressivos de tempo de chegada ao mercado, além da geração de código de maior qualidade.

A plataforma viabiliza o modelo de entrega 3-3-3 da Thoughtworks, oferecendo um caminho da ideia à produção em 90 dias, e é compatível com ecossistemas líderes como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Databricks e Snowflake. Por meio de uma colaboração com a Mechanical Orchard, o AI/works também oferece suporte à renovação profunda de ambientes mainframe.

"Todo CEO e CIO com quem converso está tentando destravar valor com IA dentro da realidade de seus sistemas existentes, e não em ambientes greenfield idealizados", afirma Mike Sutcliff, CEO da Thoughtworks. "O AI/works foi criado para essas condições. Ele entende os sistemas que as organizações já têm, acelera o desenvolvimento dos sistemas de que precisarão no futuro e mantém tudo atualizado à medida que o cenário evolui. A verdadeira força está na combinação entre a plataforma e nossos tecnólogos altamente qualificados. Juntos, entregam resultados com velocidade e confiança."

O AI/works utiliza engenharia reversa habilitada por IA para interpretar aplicações legadas e convertê-las em especificações estruturadas, enriquecidas com contexto regulatório, de segurança e de indústria. Essas especificações orientam fluxos de trabalho agênticos que geram código em nível de produção, testes automatizados e pipelines de implantação. Após a implementação, a plataforma regenera continuamente os componentes impactados conforme os requisitos evoluem, reduzindo a dependência de correções manuais e evitando grandes reconstruções.

A engenharia agêntica surge rapidamente como uma nova categoria competitiva. Diversas grandes empresas estão entrando nesse espaço, mas a maioria das ferramentas se concentra em acelerar a criação de novos códigos, sem enfrentar os desafios estruturais que as organizações corporativas enfrentam.

"O AI/works se destaca porque endereça todo o ciclo de vida, desde o entendimento e a renovação de sistemas legados até a construção do que vem a seguir", afirma R. "Ray" Wang, CEO da Constellation Research. "Isso estabelece um novo patamar para a categoria."

O AI/works já está disponível por meio de um programa de co-inovação. A disponibilidade mais ampla será expandida por meio da iniciativa AI that works da Thoughtworks e das atividades de lançamento previstas para o primeiro trimestre. As organizações podem solicitar uma demonstração em https://www.thoughtworks.com/ai/works

Materiais de apoio

Saiba mais sobre o AI/works da Thoughtworks.

Acompanhe as novidades da Thoughtworks visitando o site da empresa.

Siga a Thoughtworks no X, LinkedIn e YouTube.

Sobre a Thoughtworks

A Thoughtworks é uma consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e IA para impulsionar a inovação digital. A empresa conta com mais de 10.000 empregados distribuídos em 47 escritórios em 18 países. Há mais de 30 anos, a Thoughtworks gera impacto para seus clientes ao resolver desafios complexos de negócios, tendo a tecnologia como principal diferencial.

Contatos para a imprensa

Justine Manche

VP, Brand and Communications

E-mail: [email protected]

Kathrin Jansing

Head de Relações Públicas para a Europa e interina para as Américas

E-mail: [email protected]

Michelle Surendran

Head de Relações Públicas para APAC e Índia

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864404/ai_works_dea_flamingo_wave.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554341/5723804/ThoughtWorks_v1_Logo.jpg

FONTE Thoughtworks