Ajinomoto do Brasil é indicada ao Prêmio Reclame AQUI 2024

Empresa é uma das concorrentes ao reconhecimento por sua excelência no atendimento aos clientes na categoria de alimentos multimarcas

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Ajinomoto do Brasil, referência em aminoácidos e proprietária das marcas SAZÓN®, MID® e VONO®, está entre as empresas de alimentos multimarcas indicadas para o Prêmio Reclame AQUI 2024, uma das premiações mais importantes de atendimento e reputação do Brasil. Esta é a primeira vez que a companhia participa e busca ser reconhecida por sua excelência no atendimento aos consumidores.

(Imagem divulgação) A divulgação deste material colabora diretamente para os seguintes ODS:

Em sua 14ª edição, o Prêmio Reclame AQUI reconhece as melhores práticas voltadas para a experiência do cliente e as operações de atendimento mais eficientes. Por meio da participação ativa dos consumidores, as organizações com as melhores reputações no site do Reclame AQUI são indicadas e, a partir do voto popular, premiam-se aquelas com maior número de indicações. Cada pessoa tem direito a um único voto e somente uma companhia por categoria é selecionada como campeã.

Para a Ajinomoto do Brasil, investir em estratégias de Customer Experience (CX) e antecipar as tendências futuras se tornaram essenciais para manter a fidelidade do público em um mercado competitivo, uma vez que satisfação e experiência do cliente costumam ser cruciais para o sucesso do negócio. "Estamos extremamente felizes por participar do Prêmio Reclame AQUI pela primeira vez, sendo reconhecidos por investir na experiência do cliente. Para nós, a voz dos consumidores é algo primordial. Estar entre as empresas indicadas à premiação é um reflexo do nosso compromisso em proporcionar um atendimento excepcional e garantir a satisfação de cada pessoa que escolhe nossos produtos", ressalta Solange Zibordi, gerente de Relacionamento com o Consumidor da Ajinomoto do Brasil.

A votação acontece entre 1º de setembro e 31 de outubro, no site do Prêmio Reclame AQUI. "Convidamos todos a reconhecerem nosso compromisso em proporcionar o melhor serviço no Brasil. Ao votar, as pessoas contribuem para motivar outras empresas a elevarem seus padrões de atendimento", conclui a executiva.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Ajinomoto do Brasil desenvolve projetos e ações alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visam alcançar um mundo mais igualitário e sustentável até 2030. Clique aqui para conhecer mais sobre esses projetos.

Sobre a Ajinomoto do Brasil

Presente no país desde 1956, a Ajinomoto do Brasil é referência em aminoácidos e amplamente conhecida por seus produtos de varejo, como Tempero SAZÓN®, Refrescos MID®, Sopas VONO® e o próprio AJI-NO-MOTO®, além de atuar no segmento de food service (alimentação fora do lar). A empresa oferece produtos de alta qualidade tanto para o consumidor como insumos para as indústrias alimentícia, cosmética, esportiva, farmacêutica, de nutrição animal e agronegócios. Tem como propósito contribuir para o bem-estar da sociedade, das pessoas e do planeta utilizando sua expertise em "AminoScience", a ciência dos aminoácidos, da produção à aplicação, por meio de um sistema alimentar sustentável. Para isso, trabalha com produtos desenvolvidos a partir do Biociclo - processo circular de produção sustentável -, com menor impacto no meio ambiente. Com quatro fábricas no interior de São Paulo e sede na capital, emprega cerca de 3 mil pessoas e atende mercados internos e externos. Globalmente, o Grupo Ajinomoto emprega mais de 34 mil pessoas, conta com 116 fábricas e produtos vendidos em mais de 130 países. Em 2023, teve um faturamento global de US$ 9,9 bilhões e nacional de R$ 3,3 bilhões. Para mais informações, visite www.ajinomoto.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490867/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490885/Picture2.jpg

FONTE Ajinomoto do Brasil