Ajuda às vítimas das enchentes: lojas funcionam como pontos para recebimento de doações para o RS

Três unidades da Crefaz, que estão localizadas em Maringá, Caxias do Sul e Novo Hamburgo, estão recebendo itens como mantimentos, roupas e produtos de higiene

SÃO PAULO, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Para quem quer colaborar com doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, três lojas da Crefaz (uma em Maringá, no Paraná, uma em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e uma em Novo Hamburgo, também no RS) estão funcionando como postos de coleta.

Nelas é possível realizar doações de mantimentos, produtos de higiene e roupas, entre outros itens, que serão enviados pela instituição financeira às vítimas da maior tragédia já registrada no Estado do Rio Grande do Sul. Os produtos estão sendo enviados para as vítimas das enchentes, que necessitam de todo o apoio neste momento de tragédia.

Em tempos de golpes cada vez mais sofisticados, vale ressaltar que a Crefaz não tem nenhum PIX para essa ação e não está arrecadando nenhum valor financeiro. Caso você queira ajudar por meio desta opção, acesse o site oficial do Governo do RS: https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial.

Confira os endereços das três unidades disponibilizadas para o recebimento de doações:

Loja Crefaz Maringá, Paraná: Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950,

Loja Crefaz Caxias do Sul, Rio Grande do Sul: Rua Dr. Montaury, 1150, Centro

Loja Crefaz Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul: Rua Bento Gonçalves, 2423, Loja 1B , Centro

Para as pessoas que não residem nas cidades dessas lojas, mas desejam contribuir de alguma forma, aconselhamos que procurem os Correios ou o Corpo de Bombeiros da sua cidade.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, quase 40 mil pessoas estão em abrigos e mais de 580 mil estão desalojadas (em casa de amigos e parentes). Com a falta de previsão sobre a volta à normalidade, as doações são essenciais. Colabore!

