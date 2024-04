Alagoas sediará o maior evento de Normalização das Américas

Encontro anual da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas – COPANT reunirá autoridades e especialistas de mais de 30 países para debater temas como Economia Circular e Mudanças Climáticas

SÃO PAULO, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), será anfitriã da reunião anual da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas - COPANT que acontecerá no período de 28 de abril a 1º de maio de 2024, no Jatiúca Hotel & Resort, em Maceió, com apoio do Governo do Estado de Alagoas e da Câmara de Fomento Internacional (CFI).

A COPANT reúne os Organismos Nacionais de Normalização (ONN) das Américas e de outros países, sendo referência em normalização técnica e avaliação de conformidade nesses continentes, e promovendo o desenvolvimento técnico e integração regional

O evento, para o qual são esperados mais de 30 países, contará com seminários e debates de alto nível sobre temas de extrema relevância mundial, como Economia Circular e Mudanças Climáticas, envolvendo a participação de autoridades nacionais e especialistas internacionais. Dentre eles é possível citar a presença do Governador de Alagoas, Paulo Dantas, do Presidente da Organização Internacional de Normalização (ISO), Dr. Sung Hwan Cho, Presidente da COPANT, Mauricio Céspedes, do Presidente da ABNT, Mario William Esper e do vice-presidente do Setor Privado do CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina, Jorge Arbache.

Como parte da programação do evento, destacamos a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da COPANT, a inauguração do Parque Ecológico ABNT COPANT, com o plantio de pau-brasil e o Workshop de Economia Circular e Mudanças Climáticas.

"O evento será um marco para a normalização mundial ao reunir representantes dos 31 países que integram a COPANT – que reúne entidades das três Américas, além de convidados de países da Europa. O tema principal do evento, organizado pela ABNT, faz parte da agenda mundial: as mudanças climáticas e a sustentabilidade", destaca o presidente Mario William Esper.

A redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE) será inclusive, a preocupação central do evento, que contará com o apoio da Onearth Carbon para a realização de inventário de GEE, com todas as informações sobre as emissões provenientes do evento.

A Semana COPANT 2024 tem o patrocínio do IEC, SCC, ANSI, Governo do Estado de Alagoas, ASTM, Onearth Carbon, Algas, Banco do Nordeste do Brasil - BNB e Governo Federal.

Encontro anual da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas – COPANT

Data: 28 de abril a 1º de maio

PROGRAMAÇÃO

Passeio e Atividades Sociais

Data: 28 de abril (domingo)

Local: Saída Jatiúca Hotel & Resort

Atividade: Passeio Náutico

Horário: 8h às 15h

Coquetel de Boas-vindas

Local: Jatiúca Hotel & Resort

Horário: 18h – 21h

Abertura da Reunião de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da COPANT

Data: 29 de abril (segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 10h15

Local: Jatiúca Hotel & Resort

Endereço:

8h30 – 9h45: Abertura

Mauricio Céspedes - Presidente da COPANT

Mario William Esper - Presidente da ABNT

9h00 - 9h45: Painel

Oportunidades para o financiamento climático e a economia circular - Jorge Arbache – Vice-presidente CAF

9h45 - 10h15: Conferência

Conferencia do Governador de Alagoas, Paulo Dantas

10h15 - 10h45: Conferência

Presidente da ISO - Dr. Sung Hwan Cho

Cerimônia de Inauguração do Parque Ecológico COPANT

Data: 30 de abril (terça-feira)

Horário: das 7h30 às 10h

Local: Saída - Jatiúca Hotel & Resort

Atividade externa – Plantio Parque COPANT

Local: Praia do Francês – Marechal Deodoro (AL)

Workshop sobre Economia Circular e Mudanças climáticas

Data: 1º de maio (quarta-feira)

Horário: das 9h às 13h

Local: Jatiúca Hotel & Resort – Sala Jatiúca

8h30 – Credenciamento

9h – Cerimônia de abertura

9h30 às 10h30 – Painel 1 – Economia Circular

Moderador: José Durán, IBNORCA, Bolívia

1o palestrante: Josue Graton – FLEXTRONICS – "Modelos de Negócios com base na Sustentabilidade Ambiental"

2o palestrante: Luiz Busato – ABNT – "O impacto da Gestão de Resíduos e Logística Reversa para Economia Circular";

3o palestrante: Daniel Trillos, ICONTEC, "El apoyo de ICONTEC para la Economía Circular"

4º palestrante: Sra Miyuki Takenaka – IEC - Economia Circular para Produtos Elétricos.

Debate (06' de perguntas e respostas)

5º palestrante: Manoel Roberto Lopes Muniz – BNB – (Tema a definir)

Debate (06' de perguntas e respostas)

10h30 às 11h – Coffee break

11h às 12h50 - Painel 2 – Mudanças climáticas: Um chamado do planeta

Moderador: Jorge Cajazeira - ABNT, Brasil

1o palestrante: Ranilson Prestrelo - Especialista em gestão ambiental

2o palestrante: Sr. Jim Olshefsky, Chefe Divulgação Global - ASTM – "Adaptação às Mudanças Climáticas: Respondendo ao Chamado do Planeta com Scorecards e Padrões Internacionais Estabelecidos"

3o palestrante: Marcio Castro – Onearth Carbon - ''Os benefícios da redução dos GEE".

Debate (06' de perguntas e respostas)

4° palestrante: Artur Mergulhão – Algás (Tema a definir)

12h50 a 13h00 – Encerramento.

Sobre a ABNT

A ABNT é o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal por meio de diversos instrumentos legais. É responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas aos mais diversos setores. A ABNT participa da normalização regional na Associação Mercosul de Normalização (AMN) e na Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant) e da normalização internacional na International Organization for Standardization (ISO) e na International Electrotechnical Commission (IEC). Desde 1950, atua também na área de certificação, atendendo grandes e pequenas empresas, nacionais e estrangeiras. Possui atualmente mais de 400 programas de certificação, destinados a produtos, sistemas e verificação de gases de efeito estufa, entre outros. A sociedade identifica na Marca de Conformidade ABNT a garantia de que está adquirindo produtos e serviços em conformidade, atendendo aos mais rigorosos critérios de qualidade. A ABNT Certificadora tem atuação marcante nas Américas, Europa e Ásia, realizando auditorias em mais de 30 países. Mais informações em https://www.abnt.org.br/.

