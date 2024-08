AliExpress oferece descontos para compras acima de R$ 200 em aquecimento para o Choice Day

O consumidor que realizar compras a partir do dia 30 de julho poderá ter R$20 OFF para os produtos acima de R$200 para toda a categoria Choice

SÃO PAULO, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O AliExpress, marketplace do Alibaba International Digital Commerce Group, anuncia uma nova promoção para os consumidores brasileiros. A partir 30 de julho, a plataforma oferece um desconto especial de R$20,00 para compras acima de R$200,00 na seleção de produtos Choice, que será aplicado automaticamente no momento de finalizar a compra. A categoria ainda inclui frete grátis para compras acima de R$99,00.

Além disso, produtos da seleção "Combos de ofertas" terão um desconto adicional de R$20,00 em pedidos que excedam R$100,00. Para se beneficiar desta oferta, os clientes precisam selecionar três itens da categoria de mesmo nome. O desconto será aplicado automaticamente no check-out, tornando a experiência de compra ainda mais rápida e fácil.

"O Choice é o serviço de compras premium do AliExpress, que oferece uma curadoria de produtos com o melhor custo-benefício e velocidade de entrega. A ação convida os clientes a experimentarem e aproveitarem os itens dessa categoria, usufruindo de uma melhor experiência de compra", explica Briza Bueno, Diretora LATAM de AliExpress.

Esta ação também visa aquecer o consumidor brasileiro para o Choice Day que, de 1º a 5 de agosto, também contará com descontos adicionais de até 60% para produtos selecionados e cupons com que chegam a R$550 OFF, sujeitos à condições de uso.

Confira cupons disponíveis para a campanha*:

R$15 OFF em compras acima de R$150 – CUPOM: BRCD15

OFF em compras acima de – R$35 OFF em compras acima de R$300 – CUPOM: BRCD35

OFF em compras acima de – R$100 OFF em compras acima de R$850 – CUPOM: BRA100

OFF em compras acima de – R$150 OFF em compras acima de R$1.200 – CUPOM: BRA150

OFF em compras acima de – R$250 OFF em compras acima de R$2.000 – CUPOM: BRA250

*cupons com quantidade limitada, sujeitos à condição de uso.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de vendedores da China e de outros países do mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 17 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

