AliExpress turbina a Black Friday com ofertas especiais em smartphones

Campanha da plataforma terá descontos expressivos em aparelhos como iPhones, Motorola Edge e Oppo Reno

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O AliExpress, plataforma de e-commerce do Alibaba International Digital Commerce Group, se prepara para a Black Friday com uma seleção especial de smartphones nas categorias mais desejadas do mercado. A ação, que integra o calendário global de ofertas do grupo, apresenta descontos em modelos premium e intermediários, incluindo iPhones da Apple, a linha Motorola Edge e o Oppo Reno, conhecido por seu desempenho e qualidade fotográfica.

Durante o período promocional, consumidores brasileiros terão acesso a cupons exclusivos e preços reduzidos em produtos enviados pelos principais vendedores internacionais da plataforma. Além disso, muitos deles podem ser encontrados na loja do Magazine Luiza, dentro do AliExpress. A campanha reforça o foco em oferecer dispositivos de alto desempenho com condições competitivas, tornando a Black Friday uma oportunidade estratégica para quem busca renovar o smartphone.

Além das ofertas, a plataforma amplia o alcance da campanha ao conectar fabricantes globais, logística otimizada e vendedores verificados, garantindo ao público acesso a modelos mais recentes, variedade de opções e segurança na compra. Com isso, a Black Friday do AliExpress se posiciona como uma das principais datas para adquirir smartphones de marcas reconhecidas mundialmente com descontos expressivos. As promoções são válidas entre 20 de novembro às 00h01 até 03 de dezembro às 23h59.

Cupons ativos na Black Friday do AliExpress:

PROMOBR01 para R$ 18 de desconto em compras a partir de R$ 90

AEBRBF1 e BLACKAFF01 para R$ 18 de desconto em compras a partir de R$ 110

AEBRBF2 e BLACKAFF02 para R$ 26 de desconto em compras a partir de R$ 170

AEBRBF3 e BLACKAFF03 para R$ 53 de desconto em compras a partir de R$ 350

AEBRBF4 e BLACKAFF04 para R$ 88 de desconto em compras a partir de R$ 530

AEBRBF5 e BLACKAFF05 para R$ 120 de desconto em compras a partir de R$ 850

AEBRBF6 e BLACKAFF06 para R$ 200 de desconto em compras a partir de R$ 1.400

AEBRBF7 e BLACKAFF07 para R$ 240 de desconto em compras a partir de R$ 1.700

AEBRBF8 e BLACKAFF08 para R$ 300 de desconto em compras a partir de R$ 2.000

AEBRBF9 e BLACKAFF09 para R$ 400 de desconto em compras a partir de R$ 2.900

AEBRBF10 para R$ 495 de desconto em compras a partir de R$ 3.700

Confira alguns dos smartphones em promoção na plataforma (valores sujeitos a alterações):

Apple iPhone 15 128GB Preto 6,1" 48MP iOS 5G | Preço sugerido: R$ 4.764| Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/1005007488723296.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2bra

Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 256GB 5G 24GB RAM Mocha Mousse 6,7" Câm. Tripla + Selfie 32MP | Preço sugerido: R$ 1.888 | Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/1005010300636178.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2bra

OPPO RENO 14 F 256GB| Preço sugerido: R$ 2.982,00 | Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/1005010085315669.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2bra

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

