Aloe Vera e Extrato de Calêndula: conheça esses dois ativos botânicos que estão em alta e vão fazer toda diferença na sua rotina de skincare

Ativos vegetais podem ser ricos em uma variedade de nutrientes essenciais para a saúde da pele, tais como antioxidantes, vitaminas e minerais

SÃO PAULO, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, graças a ascensão da internet e das redes sociais, temos acesso a uma grande quantidade de informações. E, no mundo do skincare, isso tem se intensificado ainda mais com os influenciadores digitais, que não trazem apenas sua opinião sobre produtos, mas informações detalhadas sobre os ativos e as fórmulas que os compõem. Graças a essa evolução, o próprio consumidor vem procurando saber mais sobre o assunto. Afinal, precisamos saber e entender o que estamos passando na pele, não é mesmo?

Por isso, convidamos as dermatologistas Adriana Vilarinho (CRM-SP 0078300) e Ana Maria Pellegrini (CRM-RJ 0530660) para falar sobre dois ativos de origem botânica que são já consagrados no mercado de skincare: o Aloe Vera e o Extrato de Calêndula.

"A busca por ingredientes naturais e eficazes na indústria do skincare nunca foi tão evidente. Entre as muitas opções disponíveis, o Aloe Vera e o Extrato de Calêndula se destacam como verdadeiros tesouros da natureza, oferecendo uma variedade de benefícios impressionantes para a saúde e beleza da pele", explica a médica Adriana Vilarinho.

Aloe Vera

O Aloe Vera, conhecido por suas propriedades calmantes e hidratantes, pode ser muito mais do que uma planta bonita em sua janela. Este ingrediente é rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornando-o um aliado poderoso na busca por uma pele saudável e radiante.

"Integrar o Aloe Vera em sua rotina de skincare pode transformar a saúde e a aparência da sua pele de forma notável, uma vez que seus benefícios incluem hidratação profunda, redução de irritações, vermelhidão e inflamações cutâneas, além de estimular a renovação celular, promovendo uma aparência mais jovem e revitalizada através da regeneração da pele", explica a Dra. Ana Maria Pellegrini.

Por isso, é possível encontrar diversos produtos que possuem este ativo, desde hidratantes poderosos, até sabonetes de limpeza suave. Veja alguns:

Cetaphil Gel Creme de Rápida Absorção combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa1 de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e nutrida2. Ajuda a acalmar, suavizar e a regenerar a pele através de ingredientes como Alantoína e Aloe Vera3, ambos de origem botânica4. Além disso, 97% dos usuários relataram que o produto ajuda a reduzir o ressecamento da pele imediatamente após a primeira aplicação*.

Dermotivin Original é desenvolvido especificamente para atender às necessidades da pele mista a oleosa. A linha oferece uma fórmula excepcional para reduzir a oleosidade e o brilho indesejado. O sabonete contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la5. Além disso, em sua fórmula, há ingredientes como extratos de Aloe Vera e Calêndula, que promovem ação regeneradora, emoliente e suavizante, proporcionando sensação de maciez e frescor na pele**.

Extrato de Calêndula

A Calêndula, também conhecida como "maravilha" ou "bem-me-quer", é uma flor conhecida por suas propriedades medicinais e terapêuticas há séculos. Com sua capacidade de acalmar a pele, o Extrato de Calêndula é um ingrediente indispensável para a rotina de skincare.

"A Calêndula oferece uma série de benefícios para a pele em um único pacote: é calmante e anti-inflamatória, reduzindo a vermelhidão e o desconforto, ao mesmo tempo em que acelera a cicatrização de feridas, promovendo a regeneração da pele para uma recuperação rápida de cortes, queimaduras e outros danos", explica a médica Adriana Vilarinho.

Ainda segundo a especialista, seu extrato proporciona uma hidratação profunda, mantendo a pele nutrida e hidratada, e suas propriedades antioxidantes protegem contra danos causados pelos radicais livres, que são os grandes causadores do envelhecimento e formação de rugas.

Por causa desses benefícios, muitos sabonetes faciais contam com esse ativo. Veja alguns:

Dermotivin Soft é uma linha de sabonetes que foi desenvolvida especialmente para pele seca ou sensibilizada. Disponível nas versões em barra, líquido (nos tamanhos 70mL, 120mL ou 300mL) e espuma, o produto possui uma fórmula com alta tolerância, que limpa profundamente sem irritar a pele6. Além disso, ele foi elaborado de maneira a minimizar o surgimento de ardência ou ressecamento7. As versões em espuma e líquido contam com a Tecnologia Soft Complex***, que forma um filme protetor hidratante não oleoso e proporciona sensação de maciez na pele8.

Incorporar ativos como esses em uma rotina skincare pode significar não apenas melhorias na aparência e saúde da pele, mas também a prática do autocuidado de diferentes formas. Mas, é importante destacar que, antes de usar qualquer produto, é fundamental consultar um profissional para entender quais são os cuidados indicados para o seu tipo de pele.

